APL foyer : Les séniors ultramarins bientôt éligibles

À l'occasion de sa dernière journée de visite dans l'île, le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, s'est rendu ce matin à Saint-Benoit pour aborder la thématique du logement. À ce titre, il s'est rendu sur le site de la SIDR Astrolabe à Saint-Benoit, une résidence "autonomie" pour séniors, aux côtés du maire, Patrice Selly. Par SI - Publié le Samedi 18 Février 2023 à 12:10





Les travaux, qui avoisinent les 8,4 millions d'euros, devraient laisser place à une résidence de 56 logements dédiée à l'accueil de personnes âgées et en perte d'autonomie. Le rez-de-chaussée donnant sur la rue Georges Pompidou sera occupé par des locaux commerciaux. Des aménagements paysagers sont également prévus. La durée prévisionnelle des travaux de construction neuve est de 24 mois avec une livraison des logements programmée en 2025. Cette visite du locataire de la rue Oudinot dans la cité des eaux vives n'est pas anodine. En effet, la commune avait bénéficié du concours du fonds Friche pour la friche Cannelle . Un projet qui s'inscrit dans la logique de dynamisation du centre-ville de Saint-Benoît portée par la municipalité et soutenue par l'Europe, l'Etat et la mairie de Saint-Benoit. Le bailleur local, la Semac, avait par ailleurs été désigné lauréat pour la requalification de cette friche urbaine.





Lors de cette matinée, le ministre a annoncé la sortie dans les prochains jours du décret de mise en œuvre de l'APL foyer pour les séniors ultramarins (jusqu'ici exclus du dispositif).



Le ministre a aussi évoqué la mobilisation du fonds vert pour débloquer l’opération Cannelle, avec un appel à tous les projets des collectivités et leurs groupements en faveur de la transition écologique et énergétique. Objectif affiché : "permettre un vrai effet levier, en étant très décentralisé".



Enfin, il a été question de l'éligibilité des résidences foyers, en plus des agréments PLS (qui donne droit à du crédit d’impôt et à des avantages …), à la LBU en fonction des projets et sous critères de ressources (sauf les EPHAD, et résidences médicalisées qui bénéficient de financements de la santé).