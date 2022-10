Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL ANACEJ : Les jeunes Saint-Paulois décrochent le Grand Prix des Jeunes Citoyens à Arras Les Prix de l’Association nationale des conseils d’enfants et des jeunes (ANACEJ) citoyens 2022 ont été décernés ce mardi 25 octobre 2022 en plénière d’ouverture du Congrès de l’ANACEJ à Arras. Les enfants du CCEJ (Conseil Communal des Enfants et des Jeunes) ont déroché un prix pour leur projet.





57 projets inspirants menés par des enfants et des jeunes ont été présentés. Une pluralité de sujets concernant l’égalité filles-garçons, la biodiversité, la tolérance, la laïcité, la culture, l’engagement citoyen, et encore bien d’autres sujets ont été abordés par les nouvelles générations.



​Des jeunes engagés pour leur l’île



Parmi les lauréats des quatre coins de l’hexagone et de l’Outremer, les enfants de la précédente mandature du Conseil communal des enfants et des jeunes de Saint-Paul (CCEJ) ont reçu lors de la soirée d’ouverture à Arras le Grand Prix des Jeunes Citoyens – ANACEJ. Le projet intitulé ” Ensemble contre la pollution marine ” a pour ambition de sensibiliser aux risques et aux dangers de la pollution des plages et du lagon et de lutter contre ces fléaux.



Les jeunes Saint-Paulois âgés entre 9 et 10 ans ont constaté que les usagers laissaient leurs mégots de cigarettes et d’autres ordures sur les plages de l’île de La Réunion. Ces jeunes Réunionnais ont souhaité porter un projet contre la pollution marine.



Après leur visite avec les agents de la

L’action de sensibilisation s’est menée par diverses actions comme : la réalisation d’un flyer sur la protection marine

la fabrication et la distribution de cendrier de plage

d’action de clean-up day sur les plages

la réalisation d’un Journal télévisé sur les conséquences

des témoignages sur la pollution marine Les jeunes lauréats ont été acteurs, reporters, journalistes sur le JT avec l’aide d’un professionnel. L’action a bien été accueillie par les usagers de la plage, notamment lors de la distribution des flyers et decendriers. Le reportage a été diffusé dans les écoles pour servir de support aux enseignants afin de sensibiliser les jeunes sur cette thématique.



La

