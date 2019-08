<<< RETOUR La Réunion Positive

AMI : Projets de Coopération Régionale OI en faveur des Jeunes

Appel à Manifestation d’Interêt (AMI) :

PROJETS DE COOPÉRATION RÉGIONALE OCÉAN INDIEN POUR LES JEUNES



LYCÉES, CENTRES DE FORMATION PUBLICS D’APPRENTISSAGE ET COLLÈGES,

vous avez des projets de coopération avec des partenaires de la zone océan Indien :

➜ échanges pédagogiques avec des établissements de formation

➜ stages professionnels

CONTEXTE ET ENJEUX En tant que régions de l’Union Européenne, La Réunion et Mayotte bénéficient de soutiens financiers communautaires contribuant au développement de leur territoire.



Dans ce cadre, le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) présente un volet important consacré à la coopération territoriale européenne, à travers les programmes INTERREG V.



Le programme de coopération INTERREG V Océan Indien 2014-2020 constitue la troisième génération de programme de coopération territoriale pour La Réunion. Il a été adopté par la Commission Européenne le 23 septembre 2015 et il comporte un axe prioritaire intitulé « Élever le niveau de compétence collective par le soutien aux actions de formation et d’échanges » décliné sur le volet Transfrontalier et sur le volet Transnational.



Toutes les informations dans les documents en téléchargement ci-dessous :

DÉPÔT DES DOSSIERS

au plus tard le 18 octobre 2019 à 12h00*

* Cachet de la Poste ou date de réception de courrier électronique faisant foi L’Appel à Manifestation d’Intérêt est téléchargeable sur le site internet de la Région :

AMI 9.3 : Règlement (Volet Transfrontalier)

Annexe 1 : Fiche technique action 9.3 AMI 10.3 : Règlement (Volet Transnational)

Annexe 1 : Fiche technique action 10.3 Annexe 2 : Dossier type de demande de subvention.

Annexe 3 : Liste de pièces à joindre par le porteur Dépôt des dossiers :au plus tard le 18 octobre 2019 à 12h00** Cachet de la Poste ou date de réception de courrier électronique faisant foi L’Appel à Manifestation d’Intérêt est téléchargeable sur le site internet de la Région :

Les dossiers de demande comprenant les justifications à produire, doivent être présentés avant le 18 octobre 2019 à 12 H 00 et déposés auprès du Service courrier de la Région Réunion ou envoyés par voie postale en recommandé avec accusé de réception, à l’adresse suivante :



Hôtel de Région Pierre Lagourgue

Avenue René Cassin - MOUFIA

97719 SAINT-DENIS CEDEX 9

Tel : 02 62 48 70 87

Si les projets sont envoyés par voie postale, la date inscrite sur l’accusé réception fera foi.



L’enveloppe contenant le projet devra présenter obligatoirement la mention suivante :

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET AU TITRE DE LA FICHE ACTION 9.3 ou 10.3 DU PO INTERREG V 2014-2020

« Accompagnement du développement de programmes d’échanges spécifiques (de type Erasmus Plus) et Bourses d’excellence » (Guichet Unique « Investissements d’Éducation de Formation Professionnelle et d’Inclusion Sociale »).

Le présent règlement et la liste des pièces à fournir sont par ailleurs disponibles en ligne sur cette page de la Région Réunion.

L’enveloppe devra contenir, le dossier de demande et les pièces annexes (sous format papier) avec la précision volet transnational ainsi qu’un support électronique renfermant ces mêmes informations.



Peut-être ajouté à ce dossier tout document apportant des précisions jugées utiles par le demandeur.



Les dossiers doivent être soumis dans les délais indiqués.



La lettre d’accompagnement des dossiers doit être signée par les porteurs de projets, conformément au dossier type de demande.



