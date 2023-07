AMI - Professionnalisation et qualification des chômeurs dans le secteur de l’économie bleue : la pêche/les métiers de la mer

La Réunion se distingue par une structure des qualifications encore inadaptée pour répondre pleinement aux défis du développement économique et par une offre de formation qui n’est pas encore en mesure de répondre à tous les besoins du marché de l’emploi local ou extérieur.Si le niveau de qualification de la population active a augmenté ces dernières années, la moyenne des personnes diplômées reste en deçà des standards français et européens. Dans ce contexte, la mobilisation du FSE+ doit permettre le développement de formations contribuant à la montée en compétence globale des réunionnais, notamment dans les secteurs d’avenir, afin d’augmenter l’employabilité des personnes demandeuses d’emploi ou inactives.L’économie bleue a été identifiée dans le programme comme l’un des secteurs professionnels correspondant à des besoins prioritaires de formation car offrant des perspectives de débouché substantielles. Dans l’objectif de répondre aux besoins de professionnalisation du secteur de l’économie bleue et de renforcer les compétences des réunionnais, il convient de soutenir via le Programme FEDER-FSE+ Réunion 2021-2027, les formations dans les secteurs de la pêche et des métiers de la mer :- en accompagnant, par l’acquisition et le renforcement des compétences, le développement et la consolidation de ce secteur économique porteur ;- en adaptant les compétences requises à l’évolution des métiers de la mer et en promouvant une approche par anticipation des besoins de compétences de ces secteurs d’activités.L’action s’inscrit pleinement dans l’objectif spécifique 4.7 visant à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie.