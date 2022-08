AMI - Patrimoine Culturel dans l’océan Indien

En tant qu’autorité de gestion du Programme Opérationnel INTERREG 2014-2020, la Région Réunion lance le présent Appel à Manifestation d’Intérêt afin de favoriser l’émergence de projets collaboratifs visant à développer les outils et connaissances utiles à la préservation et la valorisation du patrimoine culturel dans l’Océan Indien.Association, Acteur public, Organisme de recherche, Organisme d’espace naturel ou Etablissement d’Enseignement Supérieur,Répondez au plus tard le 4 octobre - minuitLes dossiers devront être transmis par mail sur : guidde@cr-reunion.frOUpar voie postale en recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante :Conseil Régional de La RéunionService CourrierAvenue René Cassin - BP 6719097801 SAINT DENIS CEDEX 9DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER :