AMI : Pass Numérique 2022

pour le dispositif "PASS NUMÉRIQUE"



La Région Réunion lance un AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) afin de compléter la liste des 22 structures de médiation qui accompagnent les publics les plus éloignés du numérique dans le cadre du Pass numérique.

Conçu sur le modèle des tickets-restaurants, le Pass numérique est un chèque d’une valeur unitaire de 10 €. Chaque usager pourra bénéficier d’un carnet de 10 pass numériques (valeur 100 €) et suivre un accompagnement dans un lieu de médiation numérique proche de son domicile.



Cet AMI s’adresse aux associations intervenant dans le domaine de l’accompagnement et de l’inclusion numérique.



OBJECTIS

Permettre la structuration de la filière de médiation numérique,

Soutenir le déploiement d’actions locales efficaces et cohérentes,

Diffusion de carnet de Pass Numériques dans un lieu de médiation numérique

DATE LIMITE

Le dossier de candidature devra être transmis avant le 15 juin 2022 à 12h

Soit en version dématérialisée (si possible) par mail à l’adresse passnumerique@cr-reunion.fr

Soit en version papier à l’adresse suivante :



Direction de l’Innovation et du Développement Numérique MRST – Maison de l’Export Aile droite, deuxième étage 3, rue Serge Ycard 97490 Sainte-Clotilde



_Pour toute information complémentaire : nathalie.collienne@cr-reunion.fr

Télécharger l’AMI Pass Numérique :

Cliquez-ici

Télécharger le Formulaire de demande : Pass Numérique :

Cliquez-ici

Consulter la carte des structures labellisées :

