Revenir à la Rubrique LA REUNION POSITIVE AMI : Extension et restructuration des établissements publics de santé

Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)



La Région Réunion, Autorité de Gestion pour le Programme Opérationnel (PO) FEDER 2014-2020 a décidé de lancer un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) au titre du volet 2.2 « volet spécifique équipements de lutte contre le COVID -19 » de la fiche action 7.09 « Extension et restructuration des établissements publics de santé ». Cet AMI, vise, dans le contexte actuel d’urgence sanitaire liée à la pandémie de COVID 19, à financer des projets d’acquisition et de mise en œuvre d’équipements médicaux (hors petits matériels et fournitures) destinés à la lutte contre la pandémie dans tous les domaines relatifs à la maladie et notamment ceux du dépistage et de la thérapeutique.



Les publics visés par cette action sont :

les établissements publics de santé (hôpitaux, établissements médicaux et médico-sociaux, …



Le présent cahier des charges et ses annexes seront à télécharger sur le site de la Région Réunion (





Dépôt des dossiers



Les dossiers devront être transmis en version dématérialisée par mail aux adresses suivantes :

→ gu.iefpis@cr-reunion.fr

→ accueil_feder@cr-reunion.fr



et en version papier, par voie postale en recommandé avec accusé de réception ou, le cas échéant, et suivant l’évolution des circonstances, déposés à la Région Réunion à l’adresse suivante (voir point 6 « Modalités de remise des dossiers » du présent cahier des charges) :

Conseil Régional de La Réunion

Service Courrier

Avenue René Cassin - BP 67190

97801 SAINT DENIS CEDEX 9



Date de lancement de l’AMI : 19 mai 2020

Date limite de dépôt des dossiers : 19 juin 2020 / Minuit

(cachet de la poste faisant foi).



L’attention des candidats est attirée sur le fait que seuls les dossiers transmis au plus tard à la date limite de dépôt de dossier seront examinés.



Pour être complets les dossiers de demande de subvention doivent contenir l’ensemble des pièces figurant à l’annexe 4 « Liste des pièces à transmettre » du présent cahier des charges.



Pour les dossiers incomplets et éligibles à la fiche action 7.09, et considérant le contexte d’urgence, les demandes de pièces complémentaires, le cas échéant, seront formulées par mail. Ces pièces complémentaires devront être transmises sous forme électronique, impérativement dans un délai raisonnable de maximum 15 jours à compter de la date d’émission du mail de demande de pièces.





Toutes les informations et modalités dans le Cahier des charges de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)



Télécharger le cahier des charges

La Région Réunion, Autorité de Gestion pour le Programme Opérationnel (PO) FEDER 2014-2020 a décidé de lancer un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) au titre du volet 2.2 « volet spécifique équipements de lutte contre le COVID -19 » de la fiche action 7.09 « Extension et restructuration des établissements publics de santé ». Cet AMI, vise, dans le contexte actuel d’urgence sanitaire liée à la pandémie de COVID 19, à financer des projets d’acquisition et de mise en œuvre d’équipements médicaux (hors petits matériels et fournitures) destinés à la lutte contre la pandémie dans tous les domaines relatifs à la maladie et notamment ceux du dépistage et de la thérapeutique.les établissements publics de santé (hôpitaux, établissements médicaux et médico-sociaux, …Le présent cahier des charges et ses annexes seront à télécharger sur le site de la Région Réunion ( www.regionreunion.com ) ou sur le site de l’Agence de Gestion des Initiatives Locales en matière Européennes ( www.reunioneurope.org ).Les dossiers devront être transmis en version dématérialisée par mail aux adresses suivantes :→ gu.iefpis@cr-reunion.fr→ accueil_feder@cr-reunion.fret en version papier, par voie postale en recommandé avec accusé de réception ou, le cas échéant, et suivant l’évolution des circonstances, déposés à la Région Réunion à l’adresse suivante (voir point 6 « Modalités de remise des dossiers » du présent cahier des charges) :Conseil Régional de La RéunionService CourrierAvenue René Cassin - BP 6719097801 SAINT DENIS CEDEX 9(cachet de la poste faisant foi).L’attention des candidats est attirée sur le fait que seuls les dossiers transmis au plus tard à la date limite de dépôt de dossier seront examinés.Pour être complets les dossiers de demande de subvention doivent contenir l’ensemble des pièces figurant à l’annexe 4 « Liste des pièces à transmettre » du présent cahier des charges.Pour les dossiers incomplets et éligibles à la fiche action 7.09, et considérant le contexte d’urgence, les demandes de pièces complémentaires, le cas échéant, seront formulées par mail. Ces pièces complémentaires devront être transmises sous forme électronique, impérativement dans un délai raisonnable de maximum 15 jours à compter de la date d’émission du mail de demande de pièces.





Dans la même rubrique : < > AMI : Projets de recherche - Lutte contre le COVID-19 Journal: Numéro spécial déconfinement