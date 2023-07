AMI - Dispositifs de la deuxième chance

Au regard des importantes difficultés d’insertion de sa population réunionnaise et en particulier de sa jeunesse avec 26 % de NEET chez les 15-29 ans et presque 50 % chez les 24-29 ans en 2021 (INSEE 2022), les enjeux de formation sont particulièrement prégnants sur le territoire réunionnais.À cet égard, le Programme REUNION FEDER-FSE+ 2021-2027 doit permettre le financement d’actions visant à faciliter l’accès de tous les publics à un parcours d’éducation et de formation de qualité, notamment par la mise en œuvre d’un meilleur accompagnement à l’orientation à travers le soutien à des logiques de parcours ou le déploiement de démarches d’insertion innovantes.Il s’agira notamment de soutenir des dispositifs visant à l’inclusion des groupes vulnérables de jeunes tel que les dispositifs de la deuxième chance.