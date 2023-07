AMI - Développer les missions d’ingénierie et d’analyse des besoins en compétences du territoire afin d’anticiper et accompagner les changements et les nouvelles exigences du marché du travail

La Réunion se distingue par une structure des qualifications encore inadaptée pour répondre pleinement aux défis du développement économique et par une offre de formation qui n’est pas encore en mesure de répondre à tous les besoins du marché de l’emploi local ou extérieur. Si le niveau de qualification de la population active a augmenté ces dernières années, la moyenne des personnes diplômées reste en deçà des standards français et européens.Les lois du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, et du 5 septembre 2018, « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », ont confié à la Région la responsabilité de définir sur son territoire la stratégie en matière de formation afin d’accompagner le développement économique. Dans ce cadre le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP) fixe comme objectifs de :- analyser les besoins à moyen terme du territoire en matière d’emplois, de compétences et de qualifications,- définir et organiser l’offre de formation professionnelle des personnes en recherche d’insertion afin de répondre aux enjeux économiques de la région. Il convient concomitamment de renforcer l’ingénierie et l’analyse des besoins du territoire afin d’adapter au mieux l’appareil de formation et maximiser ainsi les chances d’insertion des bénéficiaires.Il s’agit de :- structurer la fonction d’observation partagée du territoire et d’accompagner les acteurs économiques dans l’anticipation de leurs besoins en compétences,- renforcer l’adéquation entre l’offre de formation professionnelle et les besoins en compétences du territoire, – d’accompagner les financeurs à la programmation de formations professionnelles adaptées au contexte économique de la Réunion, et ainsi permettre le développement de formations contribuant à la montée en compétences des réunionnais dans le cadre d’un apprentissage tout au long de la vie, et de soutenir le développement économique lié aux métiers de demain.L’atteinte de ces objectifs nécessite la mise en œuvre d’une ingénierie en matière de recueil, de synthèse et d’analyse des données du territoire, afin de les rendre accessibles à l’ensemble des acteurs. En effet, l’appui à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques de formation et d’orientation, l’animation et l’accompagnement des acteurs, permettent notamment d’améliorer l’ingénierie de formation et d’accroître l’efficience du système en conciliant, dès la conception des actions de formation, les attentes des individus, celles du monde économique, la faisabilité pédagogique et les moyens financiers disponibles.Dès lors, il s’agira notamment de soutenir des formations correspondant à des besoins prioritaires du territoire tels que la bioéconomie, l’économie bleue, le tourisme, la santé, les services à la personne, sans méconnaître la nécessité de maintenir une offre de base dans les qualifications tels que le BTP dans des filières qualifiantes, professionnalisantes ou relevant de l’enseignement supérieur et la formation au numérique.L’action s’inscrit donc pleinement dans l’objectif spécifique 4.7 visant à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, notamment les possibilités de renforcement des compétences et de reconversion flexibles pour tous.