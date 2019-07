<<< RETOUR La Réunion Positive

AMI : Développement du numérique et de l’usage des E-services

OBJECTIFS : Améliorer l’accès, l’utilisation et la qualité des TIC :

➜ augmenter l’usage des E-services

➜ améliorer l’accès au TIC, leur utilisation et leur qualité DÉPÔT DES DOSSIERS

avant le 31 décembre 2019 à midi (Cachet de la Poste faisant foi) L’AMI est téléchargeable sur le site internet de la Région :

Cliquez-ici

Dépôt des dossiers :avant le 31 décembre 2019 à midi (Cachet de la Poste faisant foi) L’AMI est téléchargeable sur le site internet de la Région :

Hôtel de Région Pierre Lagourgue / Bureau du Courrier

Avenue René Cassin – MOUFIA-BP 7190 - 97719 SAINT-DENIS CEDEX 9



POUR EN SAVOIR PLUS :

GUICHET RDTI gurdti@cr-reunion.fr | 0262 48 71 46 |

