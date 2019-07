AMI : Ciné-Clubs "Cinéma et citoyenneté"

La Région Réunion et le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) lance l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour l’animation du dispositif national Ciné-Clubs "Cinéma et Citoyenneté" à la Réunion.

Dépôt des dossiers :

avant le 14 septembre 2019 à midi (Cachet de la Poste faisant foi)

L’AMI est téléchargeable sur le site internet de la Région :

Cliquez-ici

avant le 14 septembre 2019 à midi (Cachet de la Poste faisant foi)L’AMI est téléchargeable sur le site internet de la Région :

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI)Si vous êtes une association dans le domaine de l’audiovisuel et du cinéma possédant un agrément d’engagement de service civique et vous souhaitez :➜ Relancer la tradition des ciné-clubs dans les lycées (généraux, professionnels et agricoles)➜ Participer au développement des publics et à leur attrait à la culture cinématographique.➜ Intégrer les services civiques pour réinventer le ciné-club en abordant des réflexions citoyennes dans une démarche de « pair-à-pair »Les dossiers complets de demandes devront être adressés par courrier :Hôtel de Région Pierre Lagourgue / Bureau du CourrierAvenue René Cassin – MOUFIA – BP 719097719 SAINT-DENIS CEDEX 9ou déposés dans les Antennes Nord-Est, Ouest et Sud de La RégionPOUR PLUS D’INFORMATIONS :La Direction de l’Innovation et du Développement NumériqueE-mail : kevin.cerveaux@cr-reunion.frTel : 02 62 81 81 79