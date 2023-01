Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL ALSH : 1.700 marmay profitent des Accueils de loisirs Les centres de loisirs animent le territoire Saint-Paulois. Plus de 21 structures d’Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) proposent aux marmay un panel d’activités diversifiées, du 2 au 19 janvier 2022 dans les Bassins de vie de Saint-Paul. Ambiance avec les photos prises à l’école maternelle de l’Étang.



Il existe trois types d’accueils sur le territoire : 7 sites ALSH maternels pour les 3 à 6 ans

8 sites ALSH mixtes pour les 3 à 12 ans

6 sites ALSH primaires pour les 6 à 12 ans En cohérence avec les orientations engagées sur le territoire saint-paulois, en matière d’éducation, les séjours d’ALSH se fixent comme finalité première : l’épanouissement et le bien-être des enfants.



Différentes équipes travaillent en s'appuyant sur leur environnement direct, et en gardant en vue l'objectif prioritaire de permettre aux enfants de s'épanouir, de s'émanciper et de mieux comprendre le monde qui les entoure, conformément aux engagements pris dans le cadre du titre Ville Amie des Enfants décerné par l'UNICEF. Ville Amie des Enfants, Saint-Paul, accueille durant trois semaines plus de 1 713 enfants au sein de ces structures avec des activités permettant aux enfants de vivre un temps de vacances et de détente, convivial et riche en souvenirs.





