ALON ZANFAN, un festival original pour animer les vacances !

Temps fort des vacances proposé par le Séchoir, Alon Zanfan est le rendez-vous des familles. Du 8 au 23 mars, le Séchoir vous propose sur son site mais également dans les quartiers de Bras Mouton, l’Etang-Saint-Leu et Piton-Saint-Leu (Maduran)*, une belle programmation :– Tous les jours, « Livres en scène » pour partager des lectures et les faire vivre,– Une exposition permanente de l’œuvre collective des enfants de Saint-Leu réalisée en collaboration avec l’artiste-plasticienne, Claire Bégin – Des goûters, des petits-déjeuners artistiques et des ateliers,– Des spectacles et des projections…Bref, impossible de s’ennuyer !Retrouvez la programmation complète sur le site du Séchoir :*Alon Zanfan dans les Hauts est un événementgratuit qui s’inscrit dans le cadre de l’Enfance des arts, pour promouvoir lamultidisciplinarité dans la création pour l’enfance et la jeunesse.En savoir plus : www.enfancedesarts.com