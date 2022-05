Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu ALIKA, une association de protection animale exemplaire ALIKA PA lance plusieurs appels à la stérilisation, à l’adoption et au bénévolat à l’attention de tous les amoureux saint-leusiens des chats et chiens sur le territoire communal. L’élu délégué à l’errance animale, David René, soutient les actions menées par l’association en vue de responsabiliser les maîtres.





Des bénévoles au grand cœur



Actuellement, l’association saint-leusienne propose à l’adoption 7 chatons et 4 chats adultes mais aussi plusieurs chiens errants soignés gracieusement par les membres de l’association grâce aux dons des particuliers. Entre les frais de tatouage (puces), les vermifuges ou encore la stérilisation, ce sont pas moins de 250 euros que dépense l’association en vue de l’adoption. Au-delà de votre générosité financière, ALIKA recherche également des familles d’accueil que la Vice-présidente propose de former. Annie Marie Revert est joignable au 0692 64 51 51



Pour les formalités de stérilisations proposées gratuitement aux familles non imposables par le TCO, ALIKA s’occupe de toutes les formalités administratives et davantage en trouvant des solutions de transport pour les propriétaires non véhiculés. La présidente s’en occupe personnellement, vous pouvez la joindre au 0693 8127 33



Soyez des maîtres responsables



La responsabilité des maîtres est une préoccupation majeure et quotidienne de l’association dans le cadre des procédures d’adoption en métropole comme à La Réunion afin d’éviter des abandons ou des comportements néfastes pour l’animal. Grâce à cette doctrine, les placements effectués depuis la création officielle de l’association sont de réelles réussites.



ALIKA vous conseille



ALIKA souhaite conscientiser les maîtres sur la nécessité de doter leurs animaux de compagnie d’une puce électronique. Cette démarche est obligatoire avant toute demande de stérilisation, rappelle Anne-Marie Revert.



Alika a pour projet de créer un refuge et d’allier le sauvetage des animaux aux bienfaits de la zoothérapie. Le conseiller municipal, David René les accompagne et encourage dans cette perspective : « il s’agit d’un projet qui permet de montrer le bon exemple à tous les propriétaires d’animaux domestiques et de répondre aux attentes en matière de protection animale. Un grand bravo à tous les membres de leur équipe qui ne comptent pas le temps passé à sauver chiens et chats abandonnés sur notre territoire mais aussi de les soigner et trouver des solutions d’hébergement. J’encourage chaque maître responsable qui souhaite adopter un animal de compagnie à se tourner vers Alika».



Vous pouvez soutenir ALIKA PA sur les réseaux sociaux (

ou adhérer ou les contacter par mail : marie.polio35@gmail.com Sa présidente est une fervente défenseure et amoureuse des animaux de compagnie. En tant qu’orthophoniste au Plate Saint-Leu, elle démontre régulièrement les bienfaits de la zoothérapie. La présence des chiens et chats est bonne pour notre équilibre, « nous devons donc être des maîtres responsables et aimants » dixit Marie Polio, Présidente d’Alika (ce qui signifie chien en malgache).Actuellement, l’association saint-leusienne propose à l’adoption 7 chatons et 4 chats adultes mais aussi plusieurs chiens errants soignés gracieusement par les membres de l’association grâce aux dons des particuliers. Entre les frais de tatouage (puces), les vermifuges ou encore la stérilisation, ce sont pas moins de 250 euros que dépense l’association en vue de l’adoption. Au-delà de votre générosité financière, ALIKA recherche également des familles d’accueil que la Vice-présidente propose de former. Annie Marie Revert est joignable au 0692 64 51 51Pour les formalités de stérilisations proposées gratuitement aux familles non imposables par le TCO, ALIKA s’occupe de toutes les formalités administratives et davantage en trouvant des solutions de transport pour les propriétaires non véhiculés. La présidente s’en occupe personnellement, vous pouvez la joindre au 0693 8127 33La responsabilité des maîtres est une préoccupation majeure et quotidienne de l’association dans le cadre des procédures d’adoption en métropole comme à La Réunion afin d’éviter des abandons ou des comportements néfastes pour l’animal. Grâce à cette doctrine, les placements effectués depuis la création officielle de l’association sont de réelles réussites.ALIKA souhaite conscientiser les maîtres sur la nécessité de doter leurs animaux de compagnie d’une puce électronique. Cette démarche est obligatoire avant toute demande de stérilisation, rappelle Anne-Marie Revert.Alika a pour projet de créer un refuge et d’allier le sauvetage des animaux aux bienfaits de la zoothérapie. Le conseiller municipal, David René les accompagne et encourage dans cette perspective : « il s’agit d’un projet qui permet de montrer le bon exemple à tous les propriétaires d’animaux domestiques et de répondre aux attentes en matière de protection animale. Un grand bravo à tous les membres de leur équipe qui ne comptent pas le temps passé à sauver chiens et chats abandonnés sur notre territoire mais aussi de les soigner et trouver des solutions d’hébergement. J’encourage chaque maître responsable qui souhaite adopter un animal de compagnie à se tourner vers Alika».Vous pouvez soutenir ALIKA PA sur les réseaux sociaux ( whatsapp et facebook : https://www.facebook.com/association.alika ou adhérer ou les contacter par mail : marie.polio35@gmail.com





Dans la même rubrique : < > Pose de la 1ère bordure de la Route Départementale 27 Collecte de proximité des DEEE