Courrier des lecteurs ALERTE Déni climatique !

Par Vincent Defaud, Membre du Conseil Exécutif de Génération Ecologie chargé des Outre-mer et Référent Génération Ecologie La Réunion - Publié le Samedi 22 Janvier 2022 à 10:34

Lors d’un récent débat télévisé, face à Delphine BATHO, porte-parole de #Jadot2022, le sénateur LR Gérard LONGUET a qualifié l’impact de la montée des océans d' "aimable plaisanterie".



Par sa déclaration, cet ancien ministre, soutien de la première heure de Valérie PÉCRESSE, a ainsi crânement nié le consensus scientifique qui existe sur la réalité du réchauffement climatique.



Les écologistes demandent donc à Madame PÉCRESSE de clarifier sa position sur le changement climatique. De même, qu’en pensent ses représentants Outre-mer ? Les populations de nos territoires gravement menacées par le risque submersion et érosion côtières méritent des explications.



