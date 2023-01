Communiqué AKTO et LADOM concluent un partenariat pour renforcer l'insertion professionnelle des actifs d'Outre-mer

L’opérateur de compétences AKTO et LADOM (L’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité) signent une convention-cadre de partenariat pour soutenir le développement des compétences dans les DROM au sein des 27 branches professionnelles d’AKTO. Par N.P - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 10:13

Le communiqué :



Afin d’améliorer l’insertion dans l’emploi durable dans les territoires ultramarins, AKTO et LADOM souhaitent favoriser l’accès à la mobilité aux actifs durant leur formation. Pourront être ainsi accompagnés les demandeurs d’emploi ultramarins ayant un projet d’insertion professionnelle nécessitant la réalisation d’une formation en France hexagonale dans le cadre du Passeport pour la Mobilité de la Formation Professionnelle (PMFP).



La convention entre les deux signataires répond aux objectifs suivants : - Mieux articuler leurs expertises en matière de mobilité, dans le cadre de la formation professionnelle. - Optimiser les financements mobilisables. - Rapprocher les besoins de recrutement des entreprises et la montée en compétences des demandeurs d'emploi ultramarins.



“La signature de cette convention permettra de financer et d’accompagner de nombreux alternants et stagiaires d’Outre-mer tout au long de leur formation. AKTO se félicite de ce partenariat qui développe l’accès aux compétences des actifs ultramarins, tout en répondant aux besoins des entreprises de nos branches qui font face à d’importantes difficultés de recrutement.” déclare le Président d’AKTO, Jean Hédou.



“Tout l’enjeu pour AKTO est d’identifier les besoins des entreprises en Outre-mer, afin que LADOM puisse accompagner les demandeurs d’emploi vers les formations qui leur correspondent. A travers ce partenariat, nous réaffirmons notre volonté de mettre en relation les demandeurs d’emploi et les entreprises et promouvoir l’alternance.” souligne Laurent Barthélémy, Vice-Président d’AKTO.



“Je me réjouis de ce partenariat utile qui vient sceller plusieurs mois de collaboration. En effet, nos équipes n’ont pas attendu la signature pour travailler ensemble. Plusieurs projets innovants ou expérimentaux ont déjà fait leurs preuves. Je pense notamment aux 14 Mahorais qui se sont engagés dans un BTS comptabilité & gestion en alternance avec pour objectif Paris le 16/01/2023- CP LADOM - page 2/2 d’exercer à terme leur métier dans leur département d’origine. Ils ont alterné entre un enseignement théorique à Paris, en centre de formation, et une mise en application au sein de cabinets d’expertise comptable à Mayotte. Cette action innovante permet d’insérer durablement ces jeunes dans leur environnement géographique d’origine mais aussi d’améliorer le niveau des compétences comptables du département.” Florence Svetecz, Directrice générale par intérim de LADOM.