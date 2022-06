Revenir à la Rubrique SAINT PIERRE AKOZPA : Fonnkèr Identitaire au théâtre Pierrefonds ce vendredi

AKOZPA // fonnkèr Identitaire // De et par JAWEX et Jérôme COURTEAUD // Cie Karanbolaz

Vendredi 10 juin // 20h // Théâtre de Pierrefonds

Tarif plein : 10 € // Tarif réduit : 6 €

Billetterie monticket.re



Akozpa interroge notre identité îlienne, là, particulière, spécifique, et propose un périple dans le temps des chaos de l’Histoire. Deux artistes : les deux pôles d’un processus de complémentarité nécessaire, un duo indissoluble. L’un s’incarne en fils d’esclave, asservi, privé de tout et, plus encore, de sa dignité d’homme. L’autre endosse le patronyme d’une famille installée, nantie, peu sensible aux idées abolitionnistes. Portrait d’une époque et projet militant.



Sur scène se rencontrent et s’allient, par/pour la musique et l’art du Mot, deux fonkézèr au parcours complexe, atypique. Spectacle engagé qui plonge dans les profondeurs de l’ancestralité pour faire émerger un écrit comme un cri de liberté. Une représentation riche d’émotions langagières, de métaphores et de trouvailles sonores. Un temps scénique à ressentir comme une action historico-politique. Original et vibrant.







