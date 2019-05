Communiqué AGIR_974, la seule Droite qui fait campagne pour les Européennes

Dès le 5 mars dernier, au niveau national, le parti AGIR « La Droite Constructive » a apporté son soutien, à l'occasion des élections européennes du 26 mai prochain, à la liste de rassemblement pro-européenne « RENAISSANCE », afin de sauver l'Europe de la montée des populismes et lui donner un nouveau souffle.



Pour sa part, le 14 avril 2019, dès l'arrivée à La Réunion de Madame Nathalie LOISEAU (tête de liste) et de Monsieur Stéphane BIJOUX (Réunionnais en position éligible), Agir_974 « la Droite Constructive à La Réunion », par le biais de son référent départemental Monsieur Imrhane MOULLAN, a apporté un soutien sans réserve à la liste « RENAISSANCE » et participé au premier meeting de campagne à Sainte-Marie et de plusieurs réunions par la suite dans diverses communes.



Agir_974 « la Droite Constructive à La Réunion » s'étonne du peu d'engouement de l'autre Droite locale, celle de Monsieur Michel FONTAINE, qui ne fait pas, ou peu campagne pour leur propre liste nationale à une semaine du scrutin … Il est d'ailleurs étrange que ce dernier n'ait pas pesé de tout son poids pour qu'un candidat réunionnais puisse figurer sur la liste LR !



Agir_974 « la Droite Constructive à La Réunion » s'interroge donc sur l'éventualité « d'arrangements derrière la cuisine », dans le dos des Réunionnais, qui expliquerait une telle inaction de la part du président de la fédération locale des Républicains ...



Agir_974 « la Droite Constructive à La Réunion » est un parti neuf et tourné résolument vers l'avenir qui représente la Droite pro-européenne, libérale, écologiste, ouverte et tolérante, et ne peut que constater le manque de dynamisme flagrant de l'autre Droite, l'ancienne droite sécuritaire, identitaire, refermée sur elle-même, et « climaticide » puisque porteuse du projet d'incinérateur à Saint-Pierre.



Le 26 mai 2019, votez nombreux aux élections européennes ! Imrhane MOULLAN, AGIR La Droite Constructive - Référent départemental « LES CONSTRUCTIFS » à La Réunion





