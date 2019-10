AGIR 974 - Affaire de fraude électorale présumée à Saint-Pierre : L'enquête devrait être étendue

Suite à la garde à vue de 3 personnes – dont 2 présentées comme proches du Maire de Saint-Pierre - dans le cadre d'une suspicion de bourrage d'urnes lors des élections européennes à Saint-Pierre révélée par Mediapart, la presse locale nous informe ce jour de l'ouverture d'une information judiciaire par la nouvelle procureure de la République.



Le communiqué de presse de Monsieur Michel Fontaine publié mercredi dernier précisait étrangement qu'il s'agissait « d'agissements individuels et isolés », alors qu'une enquête judiciaire préliminaire est ouverte suite à une plainte en juin dernier.



Comment et pourquoi de telles allégations peuvent-elles être proférées à ce stade de la procédure judiciaire – toujours en cours - par un élu qui n'a pas accès au dossier pénal ?



Le rôle de la Justice est de contribuer à la manifestation de la Vérité, et d'équilibrer les pouvoirs au sein de notre République.



Aussi, dans un souci de transparence et de démocratie, afin de vérifier et de confirmer les propos du Maire de Saint-Pierre, j'invite en toute humilité et de bonne foi le Parquet près du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre à procéder à une enquête élargie et à auditionner l'ensemble des présidents et secrétaires de bureaux de vote, des délégués et assesseurs ainsi que scrutateurs ayant tenu l'ensemble des bureaux de vote sur le territoire de la commune de Saint-Pierre à l'occasion des élections ces dernières années, notamment lors des Municipales 2014, des Départementales 2015 et des Européennes 2019.



Imrhane MOULLAN, AGIR La Droite Constructive - Référent départemental « LES CONSTRUCTIFS » à La Réunion

Candidat (tête de liste) aux élections municipales 2020 à Saint-Pierre