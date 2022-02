Cyclone - Emnati AFPAR : Les centres de formation rouvriront mardi

L'AFPAR annonce que les centres de formation rouvriront mardi. Par N.P - Publié le Lundi 21 Février 2022 à 10:11





Les centres accueilleront le public et les stagiaires à compter de ce mardi 21 Février aux horaires habituelles.



Seul le personnel est autorisé à rejoindre leur établissement.



