Cyclone - Batsirai AFPAR : Les centres de formation rouvriront lundi

Vendredi 4 Février 2022 à 08:48





La direction de l’AFPAR vous informe que tous les centres de formation (Saint-André, Saint-Denis, La Jamaïque, Saint-Paul et Saint-Pierre) sont fermés au public.Les centres accueilleront le public et les stagiaires à compter de lundi 7 Février aux horaires habituels.Seul le personnel est autorisé à rejoindre les établissements.