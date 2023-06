La grande Une AESH : Un rassemblement organisé devant le rectorat ce matin

Dans le cadre d’un appel à la grève, un rassemblement est organisé devant les grilles du rectorat de l’île. L’intersyndicale, regroupant CGT éduc’action, FNEC-FP-FO, FSU, SNALC, SNCL-FAEN et SUD éducation, demande le retrait de la proposition de fusion des AESH et des AED (assistant d’éducation). Par La rédaction - Publié le Mardi 13 Juin 2023 à 06:26

L’annonce par la CNH (commission nationale du handicap) ne passe pas, et le soutien de Pap Ndiaye encore moins. La probable fusion des AESH et des AED (assistant d’éducation, les “pions”) n’est pas digérée par l'intersyndicale. Un appel national à la grève est donc lancé par les organisations.



À 9h ce matin, un rassemblement est donc organisé afin de demander le retrait de ce projet. ”Suite aux fortes mobilisations de ces dernières années et aux difficultés de recrutement, le ministère a consenti à la CDIsation au 1er septembre des AESH qui cumulent trois ans d’ancienneté. Néanmoins, cette mesure reste très insuffisante au regard des conditions salariales, d’emploi et de travail des AESH”, rappelle la FSU.



“L’annonce par la CNH de la création d’un nouvel emploi regroupant les AESH et les AED est une nouvelle étape dans le mépris : c’est inadmissible et la mesure envisagée doit être abandonnée”, conclut le syndicat.