Communiqué AESH : Philippe Naillet interpelle le ministre de l'Education Nationale

Philippe Naillet s'adresse dans un courrier à Pape Ndiaye au sujet des Accompagnants d'enfants en situation de handicap. La rentrée dernière a montré les problèmes d'effectifs. De plus leur statut devrait revalorisée. Voici son communiqué. Par NP - Publié le Dimanche 11 Septembre 2022 à 12:35

“Le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental”. Cette maxime que nous défendons apparaît sur le site de l’Éducation nationale. Malheureusement, malgré les efforts consentis par les majorités successives, nous ne pouvons que déplorer les difficultés de nombreuses familles pour la scolarisation de leurs enfants en situation de handicap.



Pour la rentrée d’août dans l’académie de La Réunion, 7 400 jeunes étaient en situation de handicap dont environ 5 000 étaient dans l’attente de mesures de compensation auprès de la MDPH. Si l’école inclusive est une solution pour la scolarisation, elle ne saurait être une réponse totalement efficace au regard du manque d’AESH dont nos académies sont victimes.

Si notre académie a été dotée de nouveaux postes, les 2690 AESH ne peuvent cependant pas répondre à la forte attente de nos familles. Plusieurs élèves comme Cyrielle, jeune autiste de 3 ans, ont dû ainsi rester à domicile. Or, comme vous le savez, les caractéristiques sociales et les résultats de l’enquête PISA de 2018 devraient placer de l'entièreté de notre académie en réseau d’éducation prioritaire. C’est une demande que je soutiens.



L’accompagnement des élèves réunionnais en situation de handicap via les AESH, désignés comme “les acteurs-clés” de la “mise en place d’une école pleinement inclusive”, doit donc être une priorité. Or, si les députés socialistes portent des propositions de revalorisation du statut de toutes ces personnes assurant un travail formidable d’accompagnement auprès des élèves en situation de handicap, les conditions de travail sauraient être plus saines.



Vous avez été sensibilisé sur la reconnaissance des compétences des personnes qui travaillent en tant qu’AESH. L’amélioration à venir, et que nous défendons, du statut des enseignants devra aller de paire avec celui des AESH pour plus de justice sociale. Monsieur le Ministre, je vous sais au fait de ces questions.



L’Éducation est un droit fondamental et l’École de la République doit être au rendez-vous, surtout pour nos enfants en situation de handicap, au vu des nombreux défis qui nous attendent. Les familles, les associations et les élus attendons de votre part un plein engagement sur ces priorités. Nous saurons nous associer dans une stratégie Assemblée nationale – 101 rue de l’Université 75007 Paris Philippe.naillet@assemblee-nationale.fr collective, mais adaptée à chaque territoire, pour participer à la réussite de notre école.