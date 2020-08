A la Une . AEIAR : Privée de son local, l’association ne peut plus nourrir les sans-abri

Depuis 20 ans, l’association "Écouter Informer Aider Réunion" (AEIAR) vient en aide aux plus défavorisés. Installée rue Meziaire Guignard à Sainte-Clotilde, elle distribue dans ses locaux des colis alimentaires, et cuisine des repas qu’elle distribue aux sans-abri du coin. Mais depuis l’année dernière, une autre association s’est accaparé la plus grande partie des locaux, cuisine incluse. Il ne reste que 9 mètres carrés à l’association et ses 10 bénévoles pour stocker les aliments et recevoir les familles. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 10 Août 2020 à 10:59 | Lu 609 fois

Devant la porte de l’association AEIAR, une mère de famille vient récupérer un colis alimentaire. Sur le trottoir, aux yeux de tous les passants, elle déballe ses sacs réutilisables pour emporter conserves, pâtes, riz et autres denrées. Car depuis l’année dernière, l’association ne peut plus recevoir les bénéficiaires de ces colis dans l’intimité de ses locaux, faute de place.



Une autre association, "Les Pluies d’Or", dédiée aux personnes âgées, s’est accaparé la plus grande partie des locaux jusque-là mis en commun, ne laissant que 9 m2 à l’AEIAR pour stocker les dons alimentaires des grandes surfaces, et les denrées distribuées par la Banque Alimentaire des Mascareignes.



"Nous sommes obligés de ralentir les commandes parce que nous n’avons plus de place pour stocker toute la nourriture. Du coup on distribue aussi moins de colis", nous explique une bénévole.

Le club de 3ème âge fait fermer le local par un agent de la commune



Tout bascule en février 2019, alors qu’un nouveau président est élu à la tête de l’association du club pour senior Les Pluies d’Or. C’est avec cette association que l’AEIAR et le club d’échecs également présent dans le bâtiment, se partageaient jusque-là un espace d’environ 130 mètres carrés, aménagé de placards, tables, chaises et d’une cuisine.



Mais voilà, suite à son élection, la nouvelle présidence s’arrange soudainement pour faire fermer le local en dehors de ses heures d’utilisation: "Nous avons été privés de cet espace suite à une prise de position du service pôle senior de la commune en faveur de l’association Les Pluies d’Or" affirme la bénévole, et ce malgré la mutualisation du local officialisée par les services municipaux en 2017.

Des conséquences pour l’association et ses bénéficiaires



Les habitants les plus précaires du quartier sont depuis obligés de récupérer les colis alimentaires en pleine rue, devant tout le monde, alors que la démarche peut en embarrasser plus d’un.



Autres victimes collatérales, les sans-abri du coin, pour qui l’association organisait de grands repas plusieurs fois par an:



"Depuis l’année dernière, les repas en faveur des sans-abri n’ont pu être organisés sur site faute de moyens matériels: nous avons été privés d’accès à la cuisine qui se trouve dans le local, alors que nos marmites et notre matériel se trouvaient à l’intérieur."

L’association lance un "un appel à l’aide désespéré"



L’AEIAR explique avoir épuisé tous les recours pour tenter d’obtenir à nouveau le partage du local nécessaire à son bon fonctionnement, et lance "un appel à l’aide désespéré pour ne pas abandonner ces personnes démunies de Sainte-Clotilde".



Pourtant en octobre 2019, après avoir été interpellée par l’association, l’ancienne mandature de Saint-Denis avait à nouveau donné un avis favorable au partage des locaux, dans une fiche de liaison officielle, datée et signée par la directrice de cabinet, l’élu délégué au patrimoine, l’élu délégué à la vie associative, l’élu de secteur, ainsi que la directrice générale adjointe au développement des territoires.



Celle-ci stipule clairement que l’AIEAR peut occuper l’espace de stockage, du lundi au vendredi de 8h à 12h, ainsi que l’espace d’activité du club senior les lundis, mercredis, et vendredis de 8h à 12h pole l’accueil du public. Mais rien n’y fait.



Sollicitée par les services municipaux pendant la crise covid, l’AEIAR a pu obtenir l’ouverture du local durant le confinement, pour distribuer des colis et des paniers fraîcheur dans des conditions optimales.



"Le 14 juillet dernier, l’adjoint de secteur a pris l’initiative de fermer à nouveau l’accès au local, et depuis, nous disposons d’un espace de 9 m2 dans lequel nous devons recevoir du public, stocker des vivres, et délivrer des colis… alors que nous touchons un public fragilisé, orienté chez nous par les services sociaux."



Les bénévoles sont dans la plus grande incompréhension. Comment peut-on mettre des bâtons dans les roues de ces personnes qui viennent en aide aux plus fragiles, gratuitement, durant leur temps libre, alors que la pauvreté est encore un fléau sur notre île ?



En attendant, l’association est toujours en contact avec la municipalité pour tenter de trouver au plus vite une solution.



