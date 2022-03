Communiqué ADIL et CEVIF : Un dépliant pour lutter contre les violences conjugales

L’ADIL de La Réunion (Agence Départementale d’Information sur le Logement) et le CEVIF (Collectif local d’écoute, d’information, d’orientation, d’accompagnement et de sensibilisation), ont élaborés ensemble un dépliant à destination du grand public. Par N.P - Publié le Mercredi 9 Mars 2022 à 15:56

Avec 7.216 interventions en 2020, La Réunion est un des départements les plus concernés par les violences conjugales. Lorsque celles-ci surviennent (2 390 plaintes en 2020), la question du logement se retrouve souvent au cœur des préoccupations des victimes. Or celles-ci sont peu informées de leurs droits.



C’est pourquoi L’ADIL de La Réunion (Agence Départementale d’Information sur le Logement) et le CEVIF (Collectif local d’écoute, d’information, d’orientation, d’accompagnement et de sensibilisation), ont élaborés ensemble un dépliant à destination du grand public.



Ce document court et pratique permet de connaître ses droits en tant que locataire ou propriétaire, les possibilités d’accéder à un logement social et les interlocuteurs à solliciter en cas de violences.



Ce dépliant est disponible sur demande dans les permanences de l’ADIL, au siège du CEVIF et sera téléchargeable sur le site de l’ADIL et sur la page facebook du CEVIF.



3919

(Numéro d’écoute, d’information et d’orientation)

24h/24 7j/7



CEVIF

0692 14 58 45

24h/24 7j/7



ADIL de La Réunion

0262 41 14 24

www.adil974.com