ADEFAR: Une marche de 150 km pour sensibiliser la population sur une agriculture saine

Les membres de l'association Adefar (association de défense des éleveurs de La Réunion) ont entamé hier une marche de 150 km à travers l'île pour rencontrer la population. Le but: défendre un modèle agricole sain sans produits chimiques. Ponctuée de plus de 20 étapes, cette marche est articulée en trois axes.



La séquence Plaine-des-Palmistes/St-Pierre permettra au public d'en apprendre un peu plus sur l'histoire des éleveurs de l'Adefar et de l'élevage à La Reunion.



La deuxième grande séquence, qui ira de Saint-Pierre au Port, sera l'occasion de rencontres avec la population sur les questions alimentaires de la production animale et végétale.



Enfin, la dernière séquence Le Port/St-Denis sera l'occasion pour les membres de l'Adefar de s'interroger sur l'Etat de droit, et notamment "au non respect des lois dans un département français".