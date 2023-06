Communiqué ADEFAR : Le Conseil d'administration renouvelé

L’ADEFAR (Association de Défense d’une Agriculture Réunionnaise), a élu un nouveau Conseil d'administration ce dimanche. Quatre de ses six membres ont renouvelé leur mandat et trois nouveaux se sont engagés. Par N.P - Publié le Vendredi 2 Juin 2023 à 07:23

« Suite à l’AGO de l’ADEFAR tenue le dimanche 14 mai 2023 à la Chaloupe SAINT LEU, un nouveau Conseil d’Administration de 7 membres a été élu, venant remplacer les 6 administrateurs de 2022.



4 de ses 6 membres ont renouvelé leur mandat et 3 nouveaux se sont engagés pour défendre ensemble nos nouvelles orientations :



1- Sauvegarder, organiser et valoriser la mémoire de l’ADEFAR « kosa nous néna pou transmettre domoun ? » par la production d’ouvrages, des expositions, des créations éducatives…



2- Sensibiliser, conscientiser la population par le projet de la FEC -Ferme expérimentale Communautaire- dans les secteurs (plantation, défense du foncier, circuits courts, événements autour d’une alimentation saine, conférences…).



Suite au CA de l’ADEFAR, tenu le samedi 2 mai 2023, le CA a élu son nouveau bureau. Des questions de présidence sur un mode collégial ont été abordées ; les administrateurs souhaitent que des recherches soient faites à ce niveau, à l’échelle nationale et sur le plan réglementaire, pour que nos statuts soient revus. Cela permettrait à l’association d’avoir un autre mode de fonctionnement en interne et de représentation sociale.



Conformément aux statuts en cours



-modifiés en mars 2022-, le CA a élu à l’unanimité des 7 administrateurs présents, son bureau composé de 5 membres, comprenant les fonctions suivantes :



- secrétaire Corinne LAURAGUAIS ;

- secrétaire adjoint Daniel GUERIN ;

- trésorier Arnaud BABILLON ;

- vice-président Daniel BEGUE ;

- présidente Annie Claude ABRISKA.



La prise de contact avec les associations amies reprend progressivement, après une année difficile dans les pas de la COVID 19, les maladies, le retrait des membres…



L’association ADEFAR veut être visible autrement, convaincue des campagnes de sensibilisation et de conscientisation auprès de la population, pour faire connaître ici et ailleurs et plus amplement une page de l’histoire qui appartient à l’Histoire de tous les Réunionnais, ...



La Présidente Annie-Claude ABRISKA