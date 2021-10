Communiqué ACSP : "Boycottons les survols touristiques aériens motorisés polluants !"

L'Association Citoyenne de Saint-Pierre-Réunion encourage les entreprises éco-responsables et compte "dénoncer les irresponsables en appelant à leur boycott". Pour l'ACSP, "la situation n'a que trop duré" face au "mépris des compagnies d'hélicoptères continuant chaque jour à impacter la population, la faune sensible par leur pollution sonore et atmosphérique". Le communiqué de l'association : Par LG - Publié le Samedi 9 Octobre 2021 à 23:02





Message à destination de tous nos futurs touristes, puisque nous allons le diffuser partout dans le monde, on saura alors vraiment ce qui se passe à l’Ile de La Réunion !



Nous sommes déjà en liaison avec Ramatuelle, et avec des élu(e)s au niveau national, nous avons aussi alerté les députés locaux ...



Ramatuelle, ville où les élu(e)s militent pour le droit à un Environnement sain pour leur population. Un concours de "dessin de presse" y est actuellement en cours :

https://www.ramatuelle.fr/sous-les-pales-des-helicos-la-plage-de-pampelonne-concours-international-du-dessin-de-presse/



Humoristiquement nous avons ajouté La Réunion sur l'affiche que nous a gentiment envoyé Ramatuelle.



A La Réunion ?



La Réunion réelle n'est pas celle vantée dans tous les médias, loin s’en faut ... Si vous y venez, MERCI de RESPECTER sa population, sa faune sensible et ses paysages.



Votre responsabilité, comme la nôtre en séjour touristique (puisque l’avion est le seul moyen d’entrer et de sortir de la Réunion) est de minimiser localement votre impact écologique, BOYCOTTEZ systématiquement les survols touristiques aériens motorisés sur l'île, survols qui sont devenus un fléau par leur pollutions sonore et atmosphérique !



