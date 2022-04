Communiqué ACH : J-2 avant le grand concert des 30 ans de l'ACH, encore des places disponibles

Artistes, entreprises, adhérents et parrains se mobilisent autour de l’Association Coopération Humanitaire (ACH) pour proposer un grand concert caritatif au TEAT Champ Fleuri le vendredi 22 avril à l’occasion de ses 30 ans. Des places sont encore disponibles.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association qui a pour objectif de relancer ses chantiers d’insertion mis à mal par la crise sanitaire. Par N.P - Publié le Mercredi 20 Avril 2022 à 15:34

Le communiqué :



L’ACH, depuis 30 ans aux côtés des Réunionnais



Reconnue d'utilité publique depuis 2001, l'Association Coopération Humanitaire (ACH) qui fête cette année ses 30 ans, a été fondée en 1992 par cinq femmes, dont sa présidente actuelle Justine Edmond. Ensemble, elles ont décidé de se battre contre l’extrême pauvreté au Sénégal dans un premier temps, puis à Madagascar et à La Réunion.



L’association conduit des personnalités de tous horizons et 140 entreprises et institutions sur la voie de la solidarité et du bonheur... Maud Fontenoy, Audrey Dardenne et Pauline Hoarau en sont les marraines; Dominique Barret le parrain. L’ACH compte à ce jour 239 adhérents et membres bénévoles et ses actions sont destinées à environ 18000 bénéficiaires. Le budget annuel de l'association est de 490 000 euros qui sont principalement issus des dons récoltés lors de divers évènements au cours de l’année (gala, défilé, concert etc…).



La crise sanitaire à lourdement impacté le budget des associations



Alors même que la crise Covid a plongé de nombreuses personnes dans la précarité, elle a également lourdement impacté le budget des associations susceptibles de leur venir en aide. En effet, au vu des restrictions sanitaires, ces dernières ont été empêchées depuis 2 ans d‘organiser leurs traditionnelles levées de fonds sous forme d’évènements pendant toute l’année 2020 et 2021. Le second impact de la crise s’est fait sentir sur les actions de bénévolat. Une grande majorité des bénévoles n’ayant plus accès aux locaux de par les mesures sanitaires imposées en 2020, d’où la perte de contact avec certains bénévoles. Après ces deux années particulièrement éprouvantes le manque à gagner pour l’ACH s’élève à 160.000 euros. Un chiffre assez conséquent qui traduit, deux an après le début du Covid, les difficultés à reprendre normalement le cours des choses.



« Nous avons du mettre en suspend certains de nos projets dont les chantiers d’insertion » explique Justine Edmond. Elle ajoute « les fonds récoltés lors du concert à Champ Fleuri devraient nous permettre de redémarrer ce dossier » Ces Chantiers qui avaient commencé en septembre 2020 ont du être suspendus en raison de la crise sanitaire et peine à redémarrer faute de moyens. A terme ce sont 23 jeunes qui seront formés aux métiers du BTP, du Canage et de la Couture.



Les artistes ont répondu présents pour un grand concert caritatif le 22 avril au TEAT Champ Fleuri



La solidarité des artistes et des entreprises s’est traduite par l’organisation d’un grand concert caritatif qui aura lieu le 22 avril au TEAT Champ Fleuri. Seront à l’affiche : Ti Kok Vellaye, Frédéric Joron, Nicole Dambreville, Sega’El, Kass Lé Kui, Emmanuelle Ivara, les Soul Pack et Audrey Dardenne qui proposeront un set medley d’une quinzaine de minutes chacun.



L’animation de la soirée sera assurée par Daniel Leocadie, Julien De Ruick, Leone Louis et Katiana Castelneau. Une tombola permettra de faire gagner un aller-retour à Paris sur Air Austral en classe confort.



La crise sanitaire et économique met à mal nos sociétés, mais elle révèle également le meilleur de nous même et fait aussi naitre un élan de solidarité. Face aux injustices et aux inégalités qu’on voit tous les jours à La Réunion comme ailleurs, nous, citoyens, sommes de plus en plus nombreux à souhaiter agir pour une société où les richesses sont mieux partagées et ou l’on se soucie de son voisin. Les entreprises réunionnaises sont également de plus en plus concernées et sont pleinement conscientes de leur responsabilité sociale. Les partenaires de l’ACH mettent le partage et le sens au cœur de leur activité. Depuis 30 ans, L’ACH est un catalyseur de cette énergie au service de tous les réunionnais. « Nous souhaitons partager cet anniversaire avec vous, venez nombreux le 22 avril, remplir la grande salle du TEAT Champ Fleuri » conclut Justine Edmond. >> Réservations sur www.teat-point-re