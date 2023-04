Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION AAP dans le domaine de la santé et des solidarités pour l’année 2023 La politique sanitaire régionale, solidaire et volontariste, favorise la sensibilisation et la promotion de la santé en vue de l’accompagnement à l’amélioration du niveau sanitaire et social de la population sur tout le territoire réunionnais.





Trois grands concepts émergent de cet élargissement de la définition de la santé. Il s’agit de la prévention, de la promotion et de l’éducation pour la santé.



Aussi, cet appel à projets régional a pour obejctif d’accompagner des projets de prévention, de promotion et d’éducation pour la santé en général, et notamment dans les domaines suivants :

Lutte contre les pathologies chroniques telles que le cancer, maladies cardio-vasculaires, respiratoires et neurodégénératives, …

Santé au travail

Santé mentale

Santé sexuelle



Les thématiques nutrition (alimentation, activité physique et sportive, sédentarité…) et conduites addictives ne sont pas traitées dans le cadre de cet appel à projets.



La volonté régionale est de soutenir en particulier les projets organisés dans les territoires de l’est et des hauts de l’île de La Réunion, mais également les projets d’éducation pour la santé au bénéfice du public lycéen (public cible des collectivités régionales).

Une dimension multi-partenariale des projets est exigée.



Une dimension régionale des projets est souhaitée.



DÉPÔT DES DOSSIERS :

