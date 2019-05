À vous d'élire Saint-Pierre le plus beau marché de France

Les Réunionnais l’avaient choisi l’année dernière, le marché de Saint-Pierre n’a pas déçu, finissant à la 3ème place au concours du Plus beau marché de France 2018. A l’ombre des filaos de Ravine-Blanche, le marché sudiste regroupe les nombreux producteurs de fruits et légumes de l’île implantés dans les hauts de la région.



Ses atouts, sa convivialité et ses spécialités. En effet, même si les étals proposent presque tous les mêmes produits, les revendeurs apportent chacun une grande variété de spécialités, toujours avec le sourire et jamais avares de conseils. Une invitation hebdomadaire à la découverte !