À vos masques, prêts, soldez !

Le 5 septembre et durant 4 semaines, les consommateurs vont pouvoir profiter des remises dans les magasins.



Au vu de la crise sanitaire, les soldes (samedi 5 septembre - vendredi 2 octobre 2020) se dérouleront dans des conditions bien spécifiques cette année. Les clients devront respecter le protocole sanitaire imposé.



Le port du masque est obligatoire, il y aura une mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée de chaque magasin, les essayages seront interdits et les magasins pourront accueillir jusqu'à seulement 10 clients a la fois. Et concernant spécifiquement les soldes à Saint-Denis, il n’y aura pas de nocturnes pour la première fois depuis des années.