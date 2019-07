À vos manettes ! Prêts pour cette 3e édition du E-sport challenge ?

Bienvenue dans le monde virtuel ! Experts ou néophytes, on vous attend tous nombreux à cette troisième édition du E-Sport Challenge 2019. Le samedi 6 juillet, de 9 à 17 heures, la ville de Saint-Paul sera 100% connectée grâce au E-Sport Challenge organisé à Léspas Leconte-de-Lisle.



Très attendue, cette troisième édition gratuite et accessible à tous, vous propose de vous confronter aux meilleurs joueurs de Fifa 19 (Pegi 3), Fortnite (Pegi 12+), Mario Kart (Pegi 3), Super Smash Bros (Pegi 12) et sans oublier l’incontournable et ô combien baby foot ! Stratégie, rapidité, dextérité et courage sauront faire la différence.



Tout au long de cette journée, d’autres animations sont prévues autour du virtuel et du monde numérique : médiabus, musique informatique, programmation robotique, démonstration et initiation autour de l’impression 3D, retrogaming en accès libre, Just Dance (Pegi3), animations autour de l’univers de Star Wars, animation drone au front de mer sur la place du débarcadère.



Autre nouveauté cette année, cette journée dédiée au E-Sport Challenge accueillera également une animation musicale avec Ti’Fock et ses musiciens. Pour apprécier leur répertoire, direction l’école Eugène-Dayot à 15 heures.



Renseignements au 0692 04 76 76 / 0262 70 43 17