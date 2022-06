A la Une .. À vos claviers pour la 4e édition du Prix Indianocéanie de la Jeunesse

Le Département de La Réunion et la Commission de l’océan Indien ont mis la jeunesse à l’honneur pour la 4e édition du Prix Indianocéanie. Les jeunes entre 12 et 15 ans désireux de se lancer dans l’écriture peuvent concourir en rédigeant un conte ou une nouvelle. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 30 Juin 2022 à 15:46

Le communiqué :



Terre, ciel, mer et feu… 4 mots qui devraient inspirer la jeunesse des îles de l’océan Indien. Pour la 4e édition du Prix Indianocéanie, le Conseil Départemental de La Réunion et la Commission de l’Océan Indien ont choisi de mettre à l’honneur la jeunesse. C’est lors d’une visioconférence de presse, entre Béatrice Sigismeau, vice-présidente en charge de la culture et Vêlayoudom Marimoutou, Secrétaire général de la COI que le coup d’envoi du concours littéraire a été officiellement donné ce mercredi 29 juin.



Place à la jeunesse, c’est le mot d’ordre de l’édition 2022 du Prix Indiaocéanie. L’appel à écriture est lancé en direction des groupes de jeunes âgés entre 12 et 15 ans. Ces derniers seront encadrés par un référent ou un enseignant. C’est l’innovation de l’édition 2022 puisque jusqu’à maintenant le concours littéraire était ouvert à tous. En ciblant les jeunes, les organisateurs souhaitent "valoriser leur talent créatif et susciter leur imaginaire ; promouvoir auprès des jeunes un sentiment d’appartenance à la région ; proposer un projet pédagogique d’écriture en français et encourager la création littéraire et la lecture. Le français, langue commune de toutes les régions indianocéanie, est mis à l’honneur pour faire de ces jeunes les ambassadeurs de leur bassin de vie".



Selon le Président Cyrille Melchior, "C'est à l'initiative du Conseil Départemental de La Réunion qu'un prix dédié à la jeunesse a été mis en place cette année. Partenaire de la COI, la Collectivité est fière de participer à cette opération auprès des jeunes des Comores, de Madagascar, de Maurice, des Seychelles et de La Réunion. Nous contribuons ainsi à la mise en lumière de la richesse, de la diversité et de la singularité de nos sociétés".



Un appel à l’écriture qui invite les jeunes à produire un conte ou une nouvelle. Il s’agit d’une édition 100 %, numérique puisque le dépôt des manuscrits se fait en ligne. Ce sont les membres du jury nommés par les États de la COI qui sont chargés de désigner le groupe lauréat. Un groupe sera également primé dans chacun des territoires.



"Le prix Indiaocéanie que nous avons lancé en 2018 avec le Département de La Réunion a trouvé un terreau fertile de création et d’expression dans nos îles", a précisé pour sa part Vêlayoudom Marimoutou. Terre, ciel mer et feu… des éléments qui caractérisent nos territoires et qui vont sans aucun doute être le début de belles histoires. À vos plumes donc ou pour coller à notre époque à vos claviers d’ordinateurs, vous avez jusqu’au 15 octobre pour éveiller vos imaginaires.



À retenir



L’appel à l’écriture est ouvert du 30 juin au 15 octobre 2022.

Il est ouvert aux résidents des îles de l’Indiaocéanie : les Comores, La Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles.

L’âge minimum est fixé à 18 ans au moment du dépôt de l'œuvre.

Le groupe lauréat sera récompensé d’un voyage à Paris ou à La Réunion sur le thème de l’écriture ou de livre.

Le manuscrit lauréat sera publié numériquement sur le site de la COI aux côtés des autres textes primés.

www.commissionoceanindien.org/prix-indianoceanie-de-la-jeunesse-2022/ Terre, ciel, mer et feu… 4 mots qui devraient inspirer la jeunesse des îles de l’océan Indien. Pour la 4e édition du Prix Indianocéanie, le Conseil Départemental de La Réunion et la Commission de l’Océan Indien ont choisi de mettre à l’honneur la jeunesse. C’est lors d’une visioconférence de presse, entre Béatrice Sigismeau, vice-présidente en charge de la culture et Vêlayoudom Marimoutou, Secrétaire général de la COI que le coup d’envoi du concours littéraire a été officiellement donné ce mercredi 29 juin.Place à la jeunesse, c’est le mot d’ordre de l’édition 2022 du Prix Indiaocéanie. L’appel à écriture est lancé en direction des groupes de jeunes âgés entre 12 et 15 ans. Ces derniers seront encadrés par un référent ou un enseignant. C’est l’innovation de l’édition 2022 puisque jusqu’à maintenant le concours littéraire était ouvert à tous. En ciblant les jeunes, les organisateurs souhaitent "valoriser leur talent créatif et susciter leur imaginaire ; promouvoir auprès des jeunes un sentiment d’appartenance à la région ; proposer un projet pédagogique d’écriture en français et encourager la création littéraire et la lecture. Le français, langue commune de toutes les régions indianocéanie, est mis à l’honneur pour faire de ces jeunes les ambassadeurs de leur bassin de vie".Selon le Président Cyrille Melchior, "C'est à l'initiative du Conseil Départemental de La Réunion qu'un prix dédié à la jeunesse a été mis en place cette année. Partenaire de la COI, la Collectivité est fière de participer à cette opération auprès des jeunes des Comores, de Madagascar, de Maurice, des Seychelles et de La Réunion. Nous contribuons ainsi à la mise en lumière de la richesse, de la diversité et de la singularité de nos sociétés".Un appel à l’écriture qui invite les jeunes à produire un conte ou une nouvelle. Il s’agit d’une édition 100 %, numérique puisque le dépôt des manuscrits se fait en ligne. Ce sont les membres du jury nommés par les États de la COI qui sont chargés de désigner le groupe lauréat. Un groupe sera également primé dans chacun des territoires."Le prix Indiaocéanie que nous avons lancé en 2018 avec le Département de La Réunion a trouvé un terreau fertile de création et d’expression dans nos îles", a précisé pour sa part Vêlayoudom Marimoutou. Terre, ciel mer et feu… des éléments qui caractérisent nos territoires et qui vont sans aucun doute être le début de belles histoires. À vos plumes donc ou pour coller à notre époque à vos claviers d’ordinateurs, vous avez jusqu’au 15 octobre pour éveiller vos imaginaires.L’appel à l’écriture est ouvert du 30 juin au 15 octobre 2022.Il est ouvert aux résidents des îles de l’Indiaocéanie : les Comores, La Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles.L’âge minimum est fixé à 18 ans au moment du dépôt de l'œuvre.Le groupe lauréat sera récompensé d’un voyage à Paris ou à La Réunion sur le thème de l’écriture ou de livre.Le manuscrit lauréat sera publié numériquement sur le site de la COI aux côtés des autres textes primés.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur