A vos boîtes aux lettres : Les calendriers de collecte sont arrivés !

La CIVIS vous informe que la distribution des calendriers de collecte des déchets 2018-2019 a démarré depuis le 1er août. Celle-ci se fera sur l’ensemble du territoire jusqu’au 31 août. Aussi, la CIVIS vous demande de bien vouloir vérifier vos boîtes aux lettres durant cette période.Les calendriers seront à disposition sur le site internet www.plusbellelaville.re dès le 1er septembre. Si au 31 août, vous n’avez toujours pas reçu votre calendrier, vous pourrez donc le télécharger sur ce site.La CIVIS vous rappelle qu’elle a mis en place un service d’alerte SMS pour ne plus oublier de sortir votre poubelle la veille du jour de collecte. Simple et rapide, inscrivez-vous sur www.plusbellelaville.re et recevez un texto la veille de la collecte pour chaque type de déchets.Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le numéro vert de la