A la Une .. À vélo, Vanessa Miranville promeut la mobilité douce

C’est à vélo que Vanessa Miranville a inauguré ce mercredi la nouvelle "voie de mobilité douce" sortie de terre à Moulin Joli. Un axe qui s’étend sur 1,4 km de long (de la rue Jean Robert jusqu'au lycée) sur une largeur de 4 mètres pour permettre aux habitants de se promener, et promouvoir les alternatives à la voiture.



"3 millions d’euros ont été investis dans le cadre de l’amélioration des réseaux de déplacement depuis plus de cinq ans", indique la première magistrate de la Possession, profitant de l'occasion pour faire le point sur l'action de la ville en la matière. Des dépenses qui "en valent la peine en termes de bien-être et de qualité de vie", se félicite-elle, s'appuyant sur les sondages : "La thématique des déplacements arrive généralement en première ou deuxième position".



Une boucle à sens unique en centre-ville



Alors que les embouteillages sont un véritable fléau sur notre île, à la fois en termes de perte de temps et de pollution, le "Plan de Déplacement Communal" prévoit des aménagements censés favoriser l'écomobilité et un trafic plus fluides. Les objectifs sont de "repenser les déplacement, optimiser les espaces publiques, rééquilibrer et faire cohabiter les différents modes de circulation, mais aussi réorganiser le stationnement", détaille la maire.

À court terme, une boucle de circulation sera réalisée en hypercentre, avec un passage à sens unique et une requalification du centre-ville en zone 30. Cette première phase concerne le tronçon des rues Leconte de Lisle, Sarda Garriga et Raymond Verges. L’expérimentation débutera dès septembre 2019, pour une mise en place dès le premier semestre 2020, si les tests s'avèrent concluants.



D'ici février ou mars 2020, une nouvelle liaison avec le Port devrait également être livrée. Il est en effet prévu la création d’un nouveau point d’accès au niveau de la ZAE Ravine à Marquet (rue Antanifotsy), qui permettra de rejoindre la rue Jessy Owens (voie portuaire).



D'ici "un an ou deux", la municipalité espère aussi améliorer l'attractivité des transports en commun, avec "un itinéraire privilégié". Et pour appu yer cette stratégie de fluidification du trafic, la ville mise aussi sur l'instauration d'applications mobile pour le covoiturage et la régulation les places de stationnement. Également projetées, la location de vélo en libre-service et la réalisation de voies cyclables.



Une voie sur berge



À plus longue échéance, c’est une voie sur berge que la mairie entend faire sortir de terre. L'objectif est de créer une nouvelle voie permettant de contourner le centre-ville, avec un nouvel ouvrage d'art franchissant la ravine des Lataniers. De quoi améliorer la liaison entre le Cœur de ville et le nord de la commune, et intégrer les projets du Run Rail et du Tram’Ouest. L'étude sur le choix du mode de portage de ce projet et la préparation de l’étude préliminaire sont en cours.



Plus original, u n transport personnalis é aérien (projet porté par le TCO) est envisagé pour relier le rond point des danseuses du Port et le Cœur de Ville de la Possession. "Ce serait comme un téléphérique, alimenté par de l’énergie solaire, mais qui permettrait de choisir sa destination, sans avoir à faire des arrêts inutiles. C'est très compétitif par rapport à une voiture" , avance l'élue . Des études de faisabilité sont en cours. M.A Lu 1318 fois





