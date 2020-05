A la Une . "À tous nos héros sans armures": Une chanson de Manu Kdé pour remercier ceux qui luttent contre le Covid19 Inspiré par la crise sanitaire qui touche le monde entier et également La Réunion, le chanteur Manu Kdé a laissé ses doigts s’exprimer sur son piano pour composer un hommage à tous ceux qui luttent contre le coronavirus, et ceux qui continuent de travailler pendant le confinement "pour que nous puissions retrouver un semblant de vie normale". Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 8 Mai 2020 à 09:44 | Lu 259 fois

"Ensemble on vous le dit, merci, merci", c’est la première phrase du refrain du dernier morceau de Manu Kdé.



Le Saint-Josephois d’origine a tenu à rendre hommage à ceux qu’il appelle "Les Héros sans armures" à travers une chanson originale composée au piano:



"Je pense notamment au personnel soignant mais pas seulement, ceux qui travaille dans les grandes surfaces, les agents de nettoyage, les éboueurs, la police, la gendarmerie, les pompiers. Mais aussi au domaine des télécoms et des réseaux, qui nous permettent de télétravailler et de voir en visioconférence nos amis et notre famille" explique-t-il dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.





"Une tape dans le dos face au mur, on envoie des héros sans armures, à tous les niveaux qui assurent" peut-on entendre dans le premier couplet, qui semble porter une critique aux moyens donnés à ces personnes pour accomplir leurs missions pourtant essentielles.





Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur