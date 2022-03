Courrier des lecteurs À tous les candidats à la présidentielle 2022 : La France est unie et multiculturelle

Par Radjah Véloupoulé - Publié le Samedi 26 Mars 2022 à 15:01

"La France est, de fait, une république multiculturelle. La 3ème République, puis la 4ème, ont eu le légitime souci d'affirmer l'unité indivisible de la France. Mais, bien que dans les faits cette unité ait été riche de la diversité des cultures provincialisees et de celles des territoires d'outre-mer, elle l'a occultée et a même voulu linguistiquement la détruire en prohibant l'usage public des langues régionales. Cette diversité a cependant résisté, notamment au travers de la revitalisation des langues, des arts et des cultures de ces provinces.

La francisation multiseculaire de celles-ci, s'est poursuivie au 20ème siècle par la francisation des immigrés. Celle-ci, en dépit d'échecs partiels récents, a comporté l'intégration, dans l'ensemble français, des cultures européennes (italienne, espagnole, polonaise) ET extra-europeennes (maghrebines, vietnamienne, africaine, creoles.) Ainsi, la France, est pleinement elle même non seulement par sa diversité culturelle historique, mais aussi, il faut particulièrement le souligner aujourd'hui, par les nouvelles richesses culturelles qu'elle a intégrées.

Il lui reste à inscrire dans sa Constitution, comme l'ont fait le Maroc et le Brésil, sa multiculturalite. Car il est évident que l'unité et la diversité françaises doivent être fondamentalement liées. La diversité sans unité serait dispersion, l'unité sans la diversité serait homogénéisation artificielle, destructrice de richesses. La France doit donc se proclamer constitutionnellement République laïque (ce qui signifie non seulement séparation entre État et religions mais aussi tolérance pour les diverses cultures religieuses), une et multiculturelle. " Ceci est le préambule de ce livre qui regroupe des analyses et témoignages de personnes comme Sabah Abouessalam, Eva Joly, Nacira Guenif, Yu Shuo-Bossiere, Nelson Vallejo - Gomez, Marc Cheb Sun, Rokaya Diallo, Doudou Diene, François Durpaire, tous défenseurs de la multiculturalite française, contre l'assimilation fantasmée, et le repliement sur soi.

A lire de toute urgence, pour les candidats, les futurs électeurs, et autres résistants à la désignation de bouc-émissaires victimaires. A TOUS LES CANDIDATS DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 : "LA FRANCE UNE ET MULTICULTURELLE, Lettres aux citoyens de France" (Edgar Morin, Patrick Singainy, Ed Fayard, 2012)