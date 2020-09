Communiqué À tous les amis de l'Arche de Noé Réunion et de ses animaux !

Par Astrid Puissant, Droit de cité, Arche de Noé Réunion - Publié le Mardi 8 Septembre 2020 à 14:08 | Lu 103 fois





A cela s'ajoute une diminution des dons de croquettes prépayées en notre faveur dans notre jardinerie habituelle et l'interdiction pour les associations d'effectuer pendant plusieurs semaines des collectes en sortie de caisses dans les grandes surfaces, le tout alimenté par un climat de crainte de lendemains difficiles.



Autant de raisons pour lesquelles nous avons un mal de chien à boucler notre budget "aliments", soit 4500 €/mois sur les 16 000 € du budget mensuel dont une part non négligeable est constituée par les salaires (au SMIC) de nos quatre agents de chenils en CDI à temps complet qui ont continué à assurer leur service quotidien auprès des animaux pendant la durée du confinement.



Alors nous voilà repartis pour une tournée des popotes afin de pouvoir remplir chaque jour les gamelles de nos pensionnaires, toujours nombreux. Les adoptés ayant été remplacés illico par d'autres animaux en difficulté, notamment des "chiens barquettes", c'est à dire les chiens de rue qui avant le confinement terminaient les barquettes de cari au pied des "camions bars" et qui se sont brutalement retrouvés sans leur subsistance quotidienne.



A cela enfin s'ajoutent les naissances en pagaille de chiots et de chatons du fait de la suspension de la campagne de stérilisations subventionnées pendant le confinement, une décision lourde de conséquences, laissant chiens et chats livrés à leur cycle de reproduction, avec pour conséquence une multiplication des portées non désirées, et des abandons sauvages par cartons entiers de petites vies qui passeront inévitablement sous les fourches caudines de l’euthanasie de masse.



Pour vous faciliter le don et nous aider de manière concrète : 1 € = 1 gamelle pour un chien ou un chat par jour

Alors "à votre bon coeur" pour nous permettre de servir 4500 gamelles en septembre.

Ici vous pouvez directement et en un clic, participer à cette cagnotte : https://www.leetchi.com/c/la- gamelle-solidaire-de-larche- de-noe-un-mal-de-chien-pour- la-remplir

Chacun participe du montant qu'il souhaite.

Tous les paiements sont sécurisés.

Un reçu fiscal vous est délivré sur simple demande dans la rubrique message du site.

