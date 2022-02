À quoi sert la piste cyclable de la rue Marcel Pagnol, derrière le tribunal de Champ Fleuri ?

Quelle est la sommité intellectuelle de la mairie qui a décidé de faire de la rue derrière le tribunal à St Denis, une voie cyclable, provoquant embouteillages et bouchons pour tous les automobilistes ? De plus, pratiquement aucun velo ne circule sur cette voie car il existe d'autres trajets plus accessibles. Tous les jours, aux heures de bureau, j'invite Madame la Maire à circuler dans cette rue, pour se rendre compte de l'absurdité de ce choix grotesque ! Et ce n'est pas seulement pour prendre la rue Général de Gaulle, que c'est la galère, mais aussi pour emprunter la rue Champ fleury et gagner la quatre voies vers l'est, pour ceux qui veulent échapper au boulevard sud. Bilan :une très large voie cyclable où il n'y a personne, et une minuscule portion de route où s'agglutinent les automobilistes, pénalisés de ne pas se déplacer en velo ?! De grâce, que le bon sens reprenne ses droits au service rues municipales, merci.