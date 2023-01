"À qui la faute ?"

Il est inadmissible quand ce 1er jour de rentrée scolaire 2023 nos enfants soient obligés de subir cette négligence de la part de notre Maire ou de Mr le préfet de l’installation des migrants Sri-Lankais dans notre gymnase du Lycée Le Verger à Ste Marie.



Nos élèves ne peuvent pas pratiquer leur sport car ce dernier est mobilisé, mais sachez Messieurs les Responsables que cette matière à pour coefficient 6 pour certains d’entre eux, allez vous leur exempter de cette matière et leur mettre à tous la moyenne ?



Par ailleurs, je tiens à vous faire savoir que beaucoup de Saintes Mariens sont en attente de logement, il n’y a qu’à interroger le CCAS de Ste Marie et que bien évidemment ces migrants seront « bien logés » et prioritaires sur nos réunionnais.



Dans une résidence de Beauséjour, une locataire habite au rez-de-chaussée et lorsqu’il pleut son appartement est inondé, de plus cette dernière est enceinte. Dans cette même résidence est logé des Sri-Lankais et de surcroit très bien logé « sans inondation ». Trouvez-vous ça normal ?



De plus ils ont droit à notre système de « santé » sans cotisations or que nous devons tout payer, les dépassements d’honoraires, mutuelles, sécurité sociale…



A qui la faute ?



La solution Messieurs…, pourquoi ne donnez -vous pas vos villas ou vos appartements à ces migrants bien évidemment avec le personnel domestique ?



Et donnez à nos réunionnais leur logement qu’ils attendent pour certains depuis des années. Pourquoi sont-ils prioritaires sur nos demandes ?



Comptez-vous Messieurs rester les bras croisés ?



Je reprends ce qu’a dit notre Président du Rassemblement National : « Toujours la même impuissance du ministre de l’Intérieur à expulser les gens qui n’ont rien à faire sur le sol français ».



Valérie LEGROS

Rassemblement National

6e circonscription