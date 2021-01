A la Une . A quelques minutes d'atterrir, le vol Corsair Réunion Mayotte fait demi-tour

Un Airbus A330 de la compagnie Corsair International a dû se résoudre à annuler son atterrissage sur la piste de Mayotte ce samedi après-midi. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 9 Janvier 2021 à 17:49 | Lu 10949 fois





C’est à 100 Km de la piste que l’appareil a tout d’abord effectué deux boucles au-dessus de la mer, semblant avoir reçu la consigne, de la part de la tour de contrôle, de patienter avant de pouvoir atterrir.



Après avoir fini son deuxième tour dans le ciel, l’avion a entamé sa descente vers la piste de Dzaoudzi, a priori sans encombre.



Mais alors qu’il n’était plus qu’à 3 minutes de l’atterrissage, l’avion a remis les gaz pour repasser à 10000 pieds puis de nouveau atteindre son altitude de croisière direction La Réunion Roland Garros. L’Airbus A330-200 avait quitté la piste de Gillot 3H30 plus tôt, soit à 13H46.



La direction de la compagnie aérienne évoque des « conditions météo épouvantables à Mayotte » pour expliquer ce retour à La Réunion. « La piste courte de Dzaoudzi » n’a aussi visiblement pas favorisé l'atterrissage de l'Airbus de Corsair puisque quelques minutes auparavant, un Boeing d’Air Austral avait réussi à atterrir.



La direction de Corsair va reprogrammer ce vol mais émet déjà de fortes craintes sur la fenêtre météo de demain qui paraît déjà difficile au vu des toutes dernières prévisions. Corsair avait signé son grand retour dans le 101ème département le 12 décembre 2020 Le vol SS 772 de la compagnie aérienne Corsair en provenance de La Réunion a été contraint de faire demi-tour ce samedi alors qu’il était en approche de la piste de Dzaoudzi à Mayotte.C’est à 100 Km de la piste que l’appareil a tout d’abord effectué deux boucles au-dessus de la mer, semblant avoir reçu la consigne, de la part de la tour de contrôle, de patienter avant de pouvoir atterrir.Après avoir fini son deuxième tour dans le ciel, l’avion a entamé sa descente vers la piste de Dzaoudzi, a priori sans encombre.Mais alors qu’il n’était plus qu’à 3 minutes de l’atterrissage, l’avion a remis les gaz pour repasser à 10000 pieds puis de nouveau atteindre son altitude de croisière direction La Réunion Roland Garros. L’Airbus A330-200 avait quitté la piste de Gillot 3H30 plus tôt, soit à 13H46.La direction de la compagnie aérienne évoque des « conditions météo épouvantables à Mayotte » pour expliquer ce retour à La Réunion. « La piste courte de Dzaoudzi » n’a aussi visiblement pas favorisé l'atterrissage de l'Airbus de Corsair puisque quelques minutes auparavant, un Boeing d’Air Austral avait réussi à atterrir.La direction de Corsair va reprogrammer ce vol mais émet déjà de fortes craintes sur la fenêtre météo de demain qui paraît déjà difficile au vu des toutes dernières prévisions.