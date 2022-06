À quelque chose malheur est bon...

Tome 1.



Volontairement ou inconsciemment , toujours est-il que le vote des Français restructure la vie politique dans le pays.



Le populisme a eu raison du monolithisme politique...

Ce n'est pas du goût de ceux qui avaient l'habitude de régner en maître imposant leur idéologie, sans partage qu'elle soit de gauche ou de droite tendance classique toutes les deux.

Aucune de ces tendances n'a réussi jusqu'à ce jour, à sortir la France de l'ornière, participant ou assistant impuissante à son enfoncement dans un déclassement programmé.

Les cartes sont ainsi redistribuées par la seule volonté du peuple de France, plus jeune, plus engagé, plus volontaire et plus ouvert politiquement.

En tout cas qui veut la vie autrement après avoir renversé la table.



La partie ne fait que commencer.



Faisons en sorte qu'il ne s'agisse pas d'une partie de poker menteur!

Personne n'a à y gagner.

Les rancœurs, les désillusions, les souvenirs du passé sont à mettre de côté pour aller de l'avant.

La France modèle ainsi d'autres démocraties qui fonctionnent à ces frontières...Italie, Allemagne, Autriche.

Le chauvinisme français est remis en cause.

Le coq gaulois chante un autre air...c'est son nouveau cocorico....

Les Parisiens et leur élite technocratique toujours hostiles à son chant jusqu'à lui faire procès devront s'y faire pour un bon moment.



Ça n'interdit pas "le combat" idéologique individuel pour faire avancer ses idées à défaut de faire " progresser " idéologiquement la vie mais collectivement il va bien falloir s'y faire.



Tome 2.



De tout cela il n'aura rien compris l'autre, le Jupiter.



De ce que certains interprètent comme une pédagogie de l'erreur de laquelle le Sage en retire expérience .

Désappointé, dépit, il s'éclipse au Conseil de l'Europe et ne voit que des "problèmes domestiques " à régler par la basse-cour .

"Démerde à zot!"



Il perd de sa superbe et sa rencontre auprès de ses pairs donne moins d'éclat...pauvre Ukraine qui voit son défenseur terni.



De retour au bercail, nul doute qu'il tentera de jouer à chat perché dans les lambris dorés de l'Elysée.

C'est le propre des puissants et des riches, toujours hors-sol.



Les Historiens sauront arranger ça!

De Jupiter à la marionnette...

Fin d'un chronique annoncée.



Même le petit théâtre du Parc de la Tête d'Or, à Lyon sait offrir meilleur spectacle.