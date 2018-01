A quel temps s'attendre aujourd'hui ?

En ce début de journée, le ciel demeure très nuageux sur l'ensemble de l'île et le temps reste sous l'influence indirecte de Berguitta qui s'évacue actuellement par le Sud-Ouest. Des averses parfois modérées perdurent donc une bonne partie de la journée essentiellement sur le relief, l'Ouest et le Nord-Ouest de l'île. Toutefois, elles demeurent bien moins marquées que ces derniers jours.



Plus au Sud, les pluies sont plus discrètes et l'accalmie se poursuit. Les conditions s'améliorent petit à petit.



Les températures maximales atteignent les 28 à 30°C sur le littoral, 17 à 18°C au Pas de Bellecombe et au Maïdo.



Le vent de Nord-Ouest reste encore modéré sur les côtes Ouest, Sud-Ouest et Est avec des rafales de 60 à 70km/h en matinée. Sur le relief, des rafales de 70 à 80km/h sont toujours possibles mais le vent faiblit en cours de journée.



La mer est forte à très forte avec une houle modérée de secteur Est-Sud-Est s'amortissant rapidement en journée. Une houle modérée de Sud-Ouest est également présente du côté du Port.



Au cours de ces dernières 24h, les cumuls de pluies ont été importants suite au passage de Berguitta à proximité de nos côtes. Météo France a relevé 603.7mm à Grand-Coude, 487mm à la plaine des Makes et 358,3mm au Pas de Bellecombe par exemple. Le Sud a été particulièrement touché par ces fortes pluies.