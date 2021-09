Courrier des lecteurs À quand un Plan de Relance de la Réunion avec la contribution généreuse de l'État ?

Par P. - Publié le Mercredi 1 Septembre 2021 à 16:07

C'est vrai que l'actualité particulièrement sordide de la Réunion est loin de celle de Macron, en campagne. Ceci dit, je reste droite dans mes bottes : à l'instar de Marseille, à quand un Plan de Relance de la Réunion avec la contribution généreuse de l'État...

Les sujets d'inquiétude ne manquent pas face aux difficultés économiques et sociales des Réunionnais qui ne sont en aucune mesure comparables avec les chiffres de Marseille (870 000 habitants)...

Parlons de nos infrastructures qui ne peuvent répondre notamment à l'augmentation exponentielle des voitures et de sa conséquence directe sur les embouteillages et l'environnement, le manque cruel de logements faute de financement et de volonté politique (le serpent de mer qui ressort à chaque élection), l'augmentation des prix plus que d'actualité etc...

La planche à billets de l'Élysée ne peut pas tout résoudre, cela serait trop facile... Ce ne serait pas un coffre fort qu'il faudrait mais la caverne d'Ali Baba... Mais 1 ou 2 milliards comme à Marseille ce serait quand même ça de pris, non?