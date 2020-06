La grande Une A quand le retour des cartouches d'encre dans les rayons à La Réunion ?

Des rayons désespérément vides ou approvisionnés au compte-gouttes. Les cartouches d’encre se font de plus en plus rares dans les grandes surfaces et les enseignes spécialisées dans l’informatique. En cause : des difficultés d’approvisionnement liées au confinement et au post-confinement. Par PB - Publié le Jeudi 11 Juin 2020 à 08:56 | Lu 272 fois

Que ce soit pour les professionnels ou les particuliers, les consommables et notamment les cartouches d’encre sont toujours difficiles à trouver malgré le déconfinement. Avec le télétravail et les cours à distance, le marché a été boulversé.



"Tout le monde a été en rupture en même temps du fait de l’énorme consommation". De fortes demandes en cartouches d’encre et imprimantes alors que d’ordinaire à cette période les stocks sont plutôt faibles. "Nous sommes à plusieurs mois avant la rentrée scolaire", constate un responsable de Distri PC. "Le volume utilisé en 6 mois est parti en une semaine".

Les cartouches font le tour du monde ! L’enseigne qui se fournit en matériels Canon via l’Afrique du Sud et HP via un des deux grossistes locaux rencontre des difficultés d’approvisionnement et a donc tenté de se tourner vers des stocks de l’Hexagone. "Mais les coûts du fret ont été multipliés par 6 voire par 7. Nous avons rencontré un souci avec Air Mauritius. Une des solutions a été de faire partir une commande par l’Afrique du Sud, Amsterdam, Paris puis La Réunion...pour le bilan carbone c'est pas terrible. Nous avons lancé aussi une commande par bateau qui devrait arriver prochainement", explique-t-il. "Pour les cartouches de la marque Canon, les choses devraient revenir prochainement à la normale". En revanche, pour les consommables HP, l’enseigne rencontre "d’énormes difficultés. Nous n’avons plus aucune visibilité".



De même pour Bureau Vallée Réunion qui propose la plupart des marques de cartouches d’encre en se fournissant chez les grossistes locaux et de l’Hexagone. Les magasins ont été livrés en cartouche Brother et Lexmark. Pour le reste, "l’approvisionnement se fait au compte-gouttes", indique le responsable achat.



"Actuellement, nous avons une commande bloquée en transit aérien depuis deux semaines". A ce rythme-là, le temps d’acheminement des marchandises sera le même par avion ou par bateau qui, en général, arrive sous 3 semaines, déplore-t-il. "Une des difficultés également, et qui peut se comprendre, est que le matériel informatique n’est pas prioritaire pour le fret aérien".