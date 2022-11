Courrier des lecteurs A quand l'​enlèvement des poteaux en béton dans le lagon de Saint-Pierre ?

Par L'Association Citoyenne de Saint-Pierre - Publié le Samedi 19 Novembre 2022 à 10:51





Les sacs n'ayant pas une durée de vie infinie, nous vous serions gré de procéder à leur enlèvement ainsi qu'à celui des gravats restants, au plus vite.



Nous réitérons aussi (une énième fois) notre demande de travail commun pour un positionnement adapté des panneaux d'interdiction d'accès aux plages par les chiens, pour des raisons de salubrité publique et de sécurité, et conformément à l'arrêté municipal en vigueur.



A quand l'​enlèvement des poteaux en béton dans le lagon. Ils pourrissent déjà dangereusement en ville, alors dans l'eau vous pensez ... C'est top pour une station balnéaire, pas vrai ? Quand sera-t-on entendu ?



A votre disposition pour un travail constructif, qui améliorera l'image de la CIVIS avec notre communication.



En attendant, copie de ce mail est transmise aux médias, et nous ferons de même pour remercier lorsque le travail sera fait.



