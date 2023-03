Courrier des lecteurs A quand des sanctions pour les motards dans les inter-files qui forcent le passage ?

Par D.R - Publié le Lundi 6 Mars 2023 à 14:22

Il y a des lois qui ne sont pas respectées et j'ai l'impression que les autorités n'en ont rien à faire. L'inter file est fini sauf certains cas mais il y a de l'abus, qu'ils doublent vers la gauche comme tout le monde. J'adore quand une moto remonte la file et vient se mettre devant moi quand je suis au feu rouge et qu'il déborde sur le passage piéton. Même quand ça roule bien, il y a des idiots qui foncent au milieu et s'amuse à slalomer. C'est pas comme ça que j'ai appris le code et le permis, les routes sont suffisamment dangereuses comme ça. Même les études ont démontré que c'était une mauvaise idée. L'expérimentation est fini et les remontés de files doivent l'être tout autant. L'expérimentation fût un échec ! Lorsque le trafic se fluidifie et que les véhicules circulent à plus de 50 km/h sur au moins une des deux files, les deux ou trois-roues motorisés doivent reprendre leur place dans les voies. Ne pas forcer le passage, ou tenter de passer si l'espace entre les véhicules n'est pas clairement suffisant. Au-delà de 50 km/h, on considère que le trafic s’est fluidifié : les motards doivent quitter l’inter-files et réintégrer leur place dans les voies.