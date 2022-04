À propos des relations diplomatiques Chine-Maurice

La République Populaire de Chine et la République de Maurice viennent de célébrer le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, qui a eu lieu le 15 avril 1972. C’était l’occasion de passer en revue le demi-siècle passé et d’énoncer des perspectives. Cet événement, qui se passe dans le pays le plus proche de La Réunion, mérite quelques propos.



Au-delà du travail accompli en commun, les 2 parties ont décidé d’élever les relations bilatérales à un niveau supérieur. Un accord de libre échange Maurice-Chine est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Il est prévu un abattement douanier de 94% sur des marchandises et des services. Cela concerne, par exemple, 50 000 tonnes de sucres spéciaux. L’objectif stratégique vise l’interface entre la Chine et l’Afrique, entre la ZLECA (Zone de libre-échange continentale africaine) et le RCEP (Regional Comprehensive economique partnership).



Le premier espace économique concerne les 54 pays de l’Union Africaine, donc nos voisins de la COI : Maurice, Madagascar, les Comores et les Seychelles. Il se met en place progressivement depuis le 1er janvier 2021. Le deuxième est en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Il comprend les 10 pays membres de l’ASEAN (dont le Vietnam, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie…) ainsi que la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.



Notre voisine est déjà arrimée à l’Union Européenne et se présente fièrement comme fille de l’Inde. Avec son service financier international, Maurice partage avec Singapour la place des premiers investisseurs étrangers en Inde. En perspective, il y a la monnaie chinoise et son système de paiement pour faciliter le commerce avec la Chine.



Maurice bénéficiera des retombées des 9 programmes-clés avancés par la Chine, et signés lors du Forum de Coopération Sino-Africaine, en 2021, au Sénégal. Cela concerne la réduction de la pauvreté, la santé, le développement de l’agriculture, la promotion du commerce et de l’investissement, la santé et l’innovation numérique, les échanges interprofessionnels et culturels, le développement vert, le renforcement des capacités, la paix, la sécurité.



Huawei s’occupera du développement de la 5G. Maurice dispose déjà du plus grand portique automoteur du monde, qui lui permettra de réaliser des tâches exceptionnellement lourdes. En intégrant l’archipel des Chagos dans son ensemble national, elle disposera d’une immense zone maritime aux ressources importantes. Mais c’est probablement son expertise des juridictions internationales qui offrira un avantage incomparable à la jeunesse mauricienne, gage du succès illimité de l’industrie de la connaissance.



Finalement, Maurice est intégrée au monde qui bouge, alors que La Réunion est une enclave française qui n’a même plus d’existence propre au sein de la COI. C’est un fonctionnaire dépêché par Paris qui dirige la coopération régionale et participe aux réunions avec les chefs des Etats qui nous entourent. Les élus réunionnais ne bronchent pas mais se plaignent lorsque des établissements universitaires français coopèrent à Maurice, sur la plateforme internationale la plus complète de la zone. Faut-il souligner que la Chine est membre observateur au sein de la COI, dont le siège se trouve à Maurice?