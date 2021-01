Courrier des lecteurs A propos des démêlés du maire de St-André avec les "anges", et si on prenait un peu de hauteur?

Par Section PCR de Saint-André - Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 à 07:21 | Lu 194 fois



La Réunion a été agitée dimanche et en début de semaine, par un débat, à notre sens démesuré et vraiment médiocre, autour d’un fait divers d’ordre privé, auquel a été mêlé le maire de Saint-André.



Nous ne reviendrons pas sur les faits très controversés, et à propos desquels la Justice, qui a été saisie, saura faire, nous n’en doutons pas, toute la lumière avec sérénité et lucidité. Nous tenons simplement à faire état des remarques suivantes qui nous paraissent essentielles.



Nous comprenons l’émotion initiale qui a pu s’emparer de nombreux Réunionnais dès la connaissance de ces faits mettant aux prises le Maire de Saint-André et des membres de sa famille avec un groupe de personnes liées à la production de la série « Les Anges ». Et cela, d’autant plus que ces personnes auxquelles télévision et médias ont largement contribué à un statut de « pseudo-stars » totalement inconsidéré, souffrent trop souvent d’un égo démesuré qui leur fait prendre leurs aises avec les règles ordinaires d la civilité.



Cela dit, on ne peut que regretter et dénoncer vivement le tour violent, haineux sinon raciste qu’a pu prendre le débat sur les réseaux dits « sociaux », entrainé par l’imprudence des déclarations délibérées du Maire de Saint-André lui-même et de ses amis. A notre sens, la classe politique locale, n’a-t-elle pas pris des risques en déformant de façon inappropriée, un problème d’ordre privé en faisant une question politique sur le thème d’une supposée agression contre le peuple Réunionnais ?



Et que dire des propos inqualifiables tenus par ce député, du haut ( ? ) de sa fonction , qui le déshonorent indiscutablement ? Que penser d’un élu Réunionnais qui proclame sans la moindre gêne : « Je refuse de m’asseoir à coté de ces gens … » , les traitant de démons ! Oubliant allègrement que l’on était plutôt habitué à entendre ces propos, traduits concrètement dans les faits, par l’apartheid Sud-africain et les racistes blancs des Etats-Unis !



A la Section de Saint-André du PCR, nous nous honorons d’avoir toujours systématiquement dénoncé et condamné les violences, discriminations, haines, de tous types, quels qu’en soient les auteurs et les victimes.



Et surtout, fidèles à l’idée essentielle et généreuse que nous a léguée Paul Vergès, nous sommes trop attachés à l’unité du peuple Réunionnais pour supporter que des paroles et des actes détestables que ceux qui ont fleuri ces derniers jours puissent encore être commis et tenus.



Pour la Section PCR de Saint-André,

Jacky The-Seng , Secrétaire

Paul Dennemont

Jean-Paul Ciret